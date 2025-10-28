UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार को 46 IAS अफसरों के तबादला कर दिया है। मिर्जापुर कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव ,सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया। आईएएस राजेश कुमार कमिश्नर मिर्जापुर बने। कौशांबी और बलरामपुर के जिलाधिकारी बदले गए।
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार को 46 IAS अफसरों के तबादला कर दिया है। इनमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। मिर्जापुर कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव ,सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया। आईएएस राजेश कुमार कमिश्नर मिर्जापुर बने। कौशांबी और बलरामपुर के जिलाधिकारी बदले गए। आईएएस कृतिका ज्योत्सना जिलाधिकारी बस्ती बनाई गईं है। IAS पूर्ण वोहरा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाये गये हैं।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने 46 आईएएस अफसरों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती, देखें तबादला लिस्ट…. pic.twitter.com/iCsOZRTour
आईएएस वन्दिता श्रीवास्तव CDO कुशीनगर बनाई गईं। आईएएस धनलक्ष्मी को डीजी मत्स्य बनाया गया है। प्रखर सिंह CDO वाराणसी बनाए गए है। डीएम हाथरस राहुल पांडे विशेष सचिव राज्य कर बनाए गए। IAS हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है। नंद किशोर कलाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी बनाए गए हैं। DM कौशांबी मधुसूदन हुल्गी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है।