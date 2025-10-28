  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार को 46 IAS अफसरों के तबादला कर दिया है। मिर्जापुर कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव ,सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया। आईएएस राजेश कुमार कमिश्नर मिर्जापुर बने। कौशांबी और बलरामपुर के जिलाधिकारी बदले गए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार को 46 IAS अफसरों के तबादला कर दिया है। इनमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। मिर्जापुर कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव ,सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया। आईएएस राजेश कुमार कमिश्नर मिर्जापुर बने। कौशांबी और बलरामपुर के जिलाधिकारी बदले गए। आईएएस कृतिका ज्योत्सना जिलाधिकारी बस्ती बनाई गईं है। IAS पूर्ण वोहरा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाये गये हैं।

पढ़ें :- Mahagathbandhan Manifesto : महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'तेजस्वी प्रण', हर परिवार को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन का वादा

आईएएस वन्दिता श्रीवास्तव CDO कुशीनगर बनाई गईं। आईएएस धनलक्ष्मी को डीजी मत्स्य बनाया गया है। प्रखर सिंह CDO वाराणसी बनाए गए है। डीएम हाथरस राहुल पांडे विशेष सचिव राज्य कर बनाए गए। IAS हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है। नंद किशोर कलाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी बनाए गए हैं। DM कौशांबी मधुसूदन हुल्गी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है।

पढ़ें :- सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय : सीएम योगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46...

अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई...

सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय : सीएम योगी

सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय...

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं मतदाता, दोनों राज्यों को सूचियों में नाम दर्ज होने से मचा हड़कंप

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं...

UP Update : यूपी में बनेगा 76वां जिला, सीएम योगी ने किया ऐलान ,कैसे बनते हैं नए जिले, कितना आता है खर्च, यहां जाने डिटेल्स

UP Update : यूपी में बनेगा 76वां जिला, सीएम योगी ने किया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द, प्रशासन ने थमाया था नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने...