UP IAS Transfer : योगी सरकार ने आठ IAS अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer : Yogi government transfers eight IAS officers, know who got posted where?
लखनऊ। योगीि सरकार ने बुधवार की देर रात आठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। नियोजन विभाग की सचिव व महानिदेशक अर्थ एवं संख्या सेल्वा कुमारी जे. को प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक एवं सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे समीर वर्मा सचिव नियोजन एवं महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाए गए हैं।
प्रतीक्षारत प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए हैं।
इसी प्रकार आशीष कुमार विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में तैनात किया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एवं अपर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है। रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता को रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।