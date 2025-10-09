  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP IAS Transfer : योगी सरकार ने आठ IAS अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने आठ IAS अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer : Yogi government transfers eight IAS officers, know who got posted where?

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगीि सरकार ने बुधवार की देर रात आठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। नियोजन विभाग की सचिव व महानिदेशक अर्थ एवं संख्या सेल्वा कुमारी जे. को प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक एवं सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे समीर वर्मा सचिव नियोजन एवं महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाए गए हैं।

पढ़ें :- पी चिदंबरम, बोले- मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जैसा पीएम कह रहे हैं, मोदी ने जो तीन बातें कही हैं, वे सरासर गलत

प्रतीक्षारत प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए हैं।

इसी प्रकार आशीष कुमार विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में तैनात किया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एवं अपर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है। रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता को रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

पढ़ें :- PM Modi reacts to Trump’s Gaza peace deal: पीएम मोदी ने किया गाजा शांति प्रस्ताव का स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की जमकर तारीफ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने आठ IAS अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने आठ IAS अधिकारियों का किया...

मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर...

सुल्तानपुर: भतीजे के थे चाची से अवैध संबंध, चाचा ने डंडे से पीट- पीट कर मार डाला

सुल्तानपुर: भतीजे के थे चाची से अवैध संबंध, चाचा ने डंडे से...

विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की...

देवरिया मेडिकल कॉलेज की टंकी में शव मिलने का मामला : शासन का बड़ा एक्शन, प्राचार्य को हटाया, DM को सौंपी जांच

देवरिया मेडिकल कॉलेज की टंकी में शव मिलने का मामला : शासन...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर...