  3. UP News : मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर अब तक 20 मुकदमे दर्ज , आखिर किस विवाद में हैं फंसे ?

यूपी (UP) के संभल जिले (Sambhal District) के रायसत्ती थाने (Raisatti Police Station) में जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब (Javed Habib) , उसके बेटे अनोस हबीब व सहयोगी नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ अलग-अलग तहरीर के आधार पर पांच और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ठगी के शिकार लोगों की तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

संभल। यूपी (UP) के संभल जिले (Sambhal District) के रायसत्ती थाने (Raisatti Police Station) में जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब (Javed Habib) , उसके बेटे अनोस हबीब व सहयोगी नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ अलग-अलग तहरीर के आधार पर पांच और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ठगी के शिकार लोगों की तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक पुलिस के सामने 35 पीड़ित लोग पहुंच चुके हैं। कॉइन में निवेश के नाम पर यह ठगी की गई। इस मामले में अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

पीड़ितों के अनुसार संभल और उसके आसपास के रहने वाले सैकड़ों लोगों से करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी होने का अनुमान है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई (SP Krishna Kumar Vishnoi) ने बताया कि असमोली थाना (Asmoli Police Station) क्षेत्र के गांव मदाला निवासी सुहेब, मदाला फत्तेहपुर निवासी अजीम, अकबरपुर गहरा निवासी आगोशे चमन, हुमा फराज और नखासा थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर देव निवासी अंसार हुसैन की तहरीर के आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है।

इसकी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। मालूम हो जावेद हबीब और उसके बेटे व अन्य के खिलाफ पहला मुकदमा 24 सितंबर को दर्ज किया गया था। 12 दिन में 20 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। संभल पुलिस (Sambhal Police) की किसी भी धोखाधड़ी के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई है।

एसपी ने बताया कि एफएलसी कॉइन (FLC Coin) में लोगों से निवेश कराया और मूल रकम भी नहीं लौटी। इसके बाद ही लोगों को ठगी का शिकार होने का अहसास हुआ और पुलिस तक पहुंचे। इसके बाद पीड़ितों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

