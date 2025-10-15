UP News : 24 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश, आठ साल के बेटे ने पुलिस को बताया मम्मी और एक अंकल ने पापा को मारा

बाराबंकी। यूपी (UP) की बाराबंकी जिले (Barabanki District) के घुंघटेर थाना क्षेत्र के दादरा गांव में मंगलवार को सड़क किनारे मिला युवक का शव कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला निकला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस रहस्य का राज किसी गवाह या सबूत से नहीं, बल्कि मृतक के 8 वर्षीय मासूम बेटे ने खोला। जब पुलिस ने उसे प्यार से ‘अंकल’ बनकर बात की, तो उसने साफ कह दिया- पापा को मारा गया है।

एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी (ASP Vikas Chandra Tripathi) ने बुधवार शाम पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दादरा गांव निवासी हनुमंतलाल (35) सोमवार को अपनी पत्नी पूजा गौतम (Pooja Gautam) और बेटे के साथ लखनऊ के डालीगंज स्थित ससुराल गया था। वहां से शाम को परिवार सहित देवा मेला देखने निकला। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे हनुमंतलाल (Hanumantlal) का शव देखा। वहीं पर उसकी बाइक पड़ी थी, जबकि पत्नी मौके पर नहीं थी। कुछ देर बाद पत्नी पूजा वहां पहुंची और बताया कि रात में मेले से लौटते समय अचानक बेटे को लघुशंका लगी, इस पर उसने बाइक रोकी तभी एक सफेद बाइक ने टक्कर मार दी और पति की मौत हो गई।

हालांकि, पुलिस को शव पर आई चोटें और घटनास्थल की स्थिति देखकर हादसे की कहानी पर शक हुआ। बच्चे की दहशत देखकर पुलिस ने उसे सांत्वना दी और प्यार से पूछा तो उसने बताया कि मम्मी और एक अंकल ने पापा को मारा। इसके बाद जब पुलिस ने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की, तो पूरा सच सामने आ गया।

भतीजे से था अवैध संबंध

जांच में खुलासा हुआ कि पूजा गौतम (Pooja Gautam) का अपने ही परिवार के भतीजे से अवैध संबंध था जिसकी जानकारी पति हनुमंतलाल को हो गई थी। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसी बात से परेशान पूजा ने पति से छुटकारा पाने की योजना बना डाली। लखनऊ में पूजा की मुलाकात ई-रिक्शा चालक कमलेश पुत्र मूलचंद्र से हुई। पूजा ने कमलेश को एक लाख रुपये में अपने पति की हत्या करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।

13 अक्टूबर की रात पूजा अपने पति और बेटे के साथ देवा मेला (Deva Mela) गई। लौटते समय उसने कमलेश का ई-रिक्शा बुक किया। ताहीरपुर मोड़ के पास कमलेश और पूजा ने मिलकर हनुमंतलाल (Hanumantlal) के सिर पर लोहे की सरिया से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव सड़क किनारे फेंक दिया और कहानी गढ़ दी कि यह एक सड़क दुर्घटना है।

पुलिस ने पूजा गौतम और कमलेश को किया गिरफ्तार

घुंघटेर पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त जांच में दोनों आरोपियों की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने पूजा गौतम (Pooja Gautam) और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त ई-रिक्शा और सरिया बरामद कर ली गई है। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी (ASP Vikas Chandra Tripathi) ने बताया कि पूरे मामले में बच्चे की ईमानदारी और पुलिस टीम की संवेदनशीलता से हत्या का खुलासा संभव हो सका। उन्होंने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।