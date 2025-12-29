UP Rain Alert: नए साल पर बारिश में भीगने को रहें तैयार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

UP Rain Alert: यूपी समेत उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को कई शहरों में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और सोमवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत की उम्मीद है। लेकिन, नए साल पर घूमने जाने और आउटडोर पार्टी की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, मौसम विभाग ने दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम यूपी और राजस्थान में 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक बारिश के संभावना हैं। जबकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 29 दिसंबर को बारिश और उसके बाद 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। 31 दिसंबर तक पश्चिम यूपी में सुबह और रात में घना कोहरा छा सकता है। यूपी के कुछ हिस्सों में 29 दिसंबर को शीत दिवस के आसार हैं। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

31 दिसंबर और 1 जनवरी को लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

यूपी की राजधानी लखनऊ में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं है। एक्यूवेदर के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को लखनऊ में बारिश की संभावना नहीं है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 1 जनवरी 2026 को लखनऊ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान बारिश की संभावना एक प्रतिशत है और हल्की धूप खिली रह सकती है।