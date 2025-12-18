UP School Closed : यूपी के इस जिले में ठंड ने दो दिनों तक लगा ताला, बच्चों की मांग पर DM ने किया ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
विपरीत मौसम और बढ़ती ठंड के बीच जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (District Magistrate Jitendra Pratap Singh) ने स्कूली बच्चों की सिफारिश पर कानपुर जिले (Kanpur District) के सभी विद्यालयों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। डीएम (DM) ने 19 और 20 दिसंबर को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक संचालित सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर। विपरीत मौसम और बढ़ती ठंड के बीच जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (District Magistrate Jitendra Pratap Singh) ने स्कूली बच्चों की सिफारिश पर कानपुर जिले (Kanpur District) के सभी विद्यालयों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। डीएम (DM) ने 19 और 20 दिसंबर को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक संचालित सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

बच्चे भेज रहे थे डीएम को संदेश

पिछले कुछ दिनों से जिलाधिकारी (DM) के सरकारी मोबाइल नंबर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के संदेश आ रहे थे। बच्चों ने मासूम अंदाज में ‘डीएम अंकल, छुट्टी कर दीजिए’ लिखकर ठंड को देखते हुए अवकाश की मांग की थी।

छात्रों ने बजाईं तालियां

प्रिया, प्रांशु, संवृद्धि, पल्लू, प्रसिद्धि और नमा सहित कई बच्चों के संदेशों को डीएम ने गंभीरता से लिया। गुरुवार को जिलाधिकारी प्राथमिक विद्यालय नगवां (District Magistrate, Primary School Nagwa) पहुंचे थे। यहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (Group Captain Shubhanshu Shukla) स्पेस साइंस एंड इनोवेशन लैब (Space Science and Innovation Lab) के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से बच्चों के सामने ही अवकाश की घोषणा की। यह सुनते ही विद्यालय परिसर तालियों और बच्चों की खुशी से गूंज उठा। डीएम ने कहा कि बच्चों की सेहत प्रशासन की प्राथमिकता है। ठंड और मौसम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

