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यूपी में बेमौसम बारिश का कहर: अब तक 20 मौतें, सीएम योगी सख्त-24 घंटे में मुआवजा और राहत का अल्टीमेटम

योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक हाई लेवल बैठक कर प्रदेश में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की गहन समीक्षा की। पिछले एक हफ्ते में आई इस प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल हुए और 33 पशुओं की भी मौत हुई है...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

प्राकृतिक आपदा पर हाई लेवल बैठक, सरकार अलर्ट मोड में-

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लखनऊ, पर्दाफाश।  योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक हाई लेवल बैठक कर प्रदेश में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की गहन समीक्षा की। पिछले एक हफ्ते में आई इस प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल हुए और 33 पशुओं की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए सभी संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

24 घंटे में मुआवजा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशु हानि और घायलों के परिजनों को हर हाल में 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जरूरत के अनुसार तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

किसानों के लिए बड़ा भरोसा: हर नुकसान का होगा निष्पक्ष आकलन

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सीएम योगी ने राजस्व और कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि प्रभावित किसानों और बटाईदारों के नुकसान का निष्पक्ष और पारदर्शी आकलन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सभी जिलों से जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है।

आवास और बीमा योजनाओं का सहारा

सरकार ने आपदा पीड़ितों को राहत देने के लिए कई योजनाओं का सहारा लिया है। जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर नए घर दिए जाएंगे। इसके अलावा पात्र किसानों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों को बीमा कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर फसल बीमा दावों का जल्द निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडी समितियों और सर्वे पर फोकस, सीधे किसानों तक पहुंचे अधिकारी

मुख्यमंत्री ने राजस्व और कृषि विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सर्वे का काम तय समय सीमा में पूरा किया जाए। मंडी समितियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को हर संभव सहयोग दें। साथ ही अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जाकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर प्रभावित व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचे।

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सरकार का संदेश: राहत में देरी नहीं, हर पीड़ित तक मदद

सीएम योगी ने साफ कहा कि इस आपदा के समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हर प्रभावित तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई तय है।

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