मंत्री पद संभालते ही कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने दिखाये तेवर, बोले- मेरा समय बर्बाद न करें मेरा हर एक मिनट जनता के विकास के लिये

Minister Deepak Prakash assumed charge: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथग्रहण के बाद शुक्रवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जिसके बाद शनिवार से मंत्रियों के पदभार ग्रहण का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिना चुनाव लड़े मंत्री बनें आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन, मंत्री पद संभालते ही युवा मंत्री ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं।

दरअसल, नए मंत्री दीपक प्रकाश का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह पत्रकारों से बातचीत की दौरान उनसे अपना समय बर्बाद न करने की बात कह रहे हैं। पंचायती राज विभाग का पदभार संभालते ही दीपक प्रकाश ने कहा, “मेरा समय बर्बाद न करें। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिखाया है, उस पर खरा उतरना है। हमारा हर एक मिनट जनता के विकास और उनके हित में उपयोग होना चाहिए।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा किउनका लक्ष्य पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा, “हम हर गांव में नीतियों को पहुंचाने के लिए पंचायती राज को मजबूत करेंगे।”

बता दें कि दीपक प्रकाश के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही उन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने चार विधानसभा सीटें जीती हैं, लेकिन चुने हुए विधायकों की जगह पर उन्हें मंत्री बनाया गया। अब दीपक को मंत्री पद पर बने रहने के लिये छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। माना जा रहा है कि एनडीए उन्हें एमएलसी के रूप में विधान परिषद भेज सकती है।