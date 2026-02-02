  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सदन में हंगामा: चीन के चार टैंक….राहुल गांधी के इतना बोलते ही राजनाथ सिंह ने किया विरोध, कहा-आप अप्रकाशित किताब का जिक्र नहीं कर सकते

सदन में हंगामा: चीन के चार टैंक….राहुल गांधी के इतना बोलते ही राजनाथ सिंह ने किया विरोध, कहा-आप अप्रकाशित किताब का जिक्र नहीं कर सकते

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की स्पीच शुरू होते ही सदन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने डोकलाम पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के एक नोट की कुछ लाइनों को बोलना शुरू किया। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की स्पीच शुरू होते ही सदन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने डोकलाम पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के एक नोट की कुछ लाइनों को बोलना शुरू किया। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

पढ़ें :- लोकसभा कल तक स्थगित: राहुल गांधी बोले-पता नहीं सरकार को किस बात का है डर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का है मामला

वहीं, स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन की परंपरा और नियमों का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी को अगाह किया कि लोकसभा में ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख ​नहीं किया जा सकता, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में फिर आगे कहा कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे। वो 100 मीटर ही दूर थे। राहुल के बस इतना बोलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और अपनी सीट से राजनाथ सिंह ने खड़े होकर हस्तक्षेप किया और बोले कि अप्रकाशित पुस्तक का सदन में जिक्र नहीं किया जाता। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। वहीं, इस हंगामा के बीच लोकसभा तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्लॉट आवंटन के मामले में कोर्ट ने सुनाई बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दस साल की सजा, बेटे को सात साल के लिए भेजा जाएगा जेल

प्लॉट आवंटन के मामले में कोर्ट ने सुनाई बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री...

CEC से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोलीं -मैं बहुत दुखी हूं, चुनाव आयोग है बीजेपी का IT सेल ...

CEC से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोलीं -मैं बहुत दुखी हूं,...

SIR का षड्यंत्र लोगों के अधिकारों या गरिमा को कुचल नहीं सकता, 13 परिवारों लेकर EC दफ्तर पहुंचीं ममता, जानें क्या है विवाद?

SIR का षड्यंत्र लोगों के अधिकारों या गरिमा को कुचल नहीं सकता,...

सिंगर अरिजीत सिंह के सन्यास लेने के बाद आया उनका आखिरी गाना, सुनकर भावुक हुए फैंस

सिंगर अरिजीत सिंह के सन्यास लेने के बाद आया उनका आखिरी गाना,...

फिजी में 9 से 12 फरवरी को होगी कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की बैठक, भारत भी लेगा बैठक में हिस्सा

फिजी में 9 से 12 फरवरी को होगी कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की...

लोकसभा कल तक स्थगित: राहुल गांधी बोले-पता नहीं सरकार को किस बात का है डर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का है मामला

लोकसभा कल तक स्थगित: राहुल गांधी बोले-पता नहीं सरकार को किस बात...