बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले चुनाव में उखाड़कर फेंक दीजिए...कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह

अमित शाह ने आगे कहा, आप सभी को हर मतदाता तक, बंगाल के जन-जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि वोटबैंक के तुष्टिकरण के कारण, घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और TMC वंदे मातरम् का विरोध कर रही हैं। लेकिन, ममता जी मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम् का विरोध करके आप नरेन्द्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि आप वंदे मातरम् का विरोध करके आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। पश्चिम बंगाल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। शनिवार को उत्तर 24 परगना में दिग्गज नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वहां की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज मैं जब इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं, तो मैं सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमोज फैक्ट्री में लगी आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देता हूं। ये अग्निकांड कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये ममता सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया उनका आखिरी शब्द भी वंदे मातरम् ही था। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम् के 150 साल पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है। फिर से एक बार बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम् का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। मगर विडंबना देखिए कि वंदे मातरम् का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। उसी वंदे मातरम् पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, तो ममता बनर्जी के सांसद उस चर्चा का विरोध कर रहे थे।

अमित शाह ने आगे कहा, आप सभी को हर मतदाता तक, बंगाल के जन-जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि वोटबैंक के तुष्टिकरण के कारण, घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और TMC वंदे मातरम् का विरोध कर रही हैं। लेकिन, ममता जी मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम् का विरोध करके आप नरेन्द्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि आप वंदे मातरम् का विरोध करके आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही हैं।

इसके साथ ही कहा, मैं आज बंगाल की जनता से अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मूल समेत उखाड़कर फेंक दीजिए और यहां राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाइए। उन्होंने आगे कहा, 2026 वो साल है जब टीएमसी को ‘अलविदा’ कह दिया जाएगा। टीएमसी तो कम्युनिस्टों से भी आगे निकल चुकी है।
जब मैं पहले आया था, तब मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। उस समय ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थीं। लेकिन जब भगवान राम ने रामसेतु बनाया था, तब रावण ने भी उनका इसी तरह मजाक उड़ाया था।

 

