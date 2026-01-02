मां का जन्मदिन दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में बेहद खास और रॉयल अंदाज़ में उर्वशी रौतेला ने मनाया

मुंबई। ग्लैमर, भावनाओं और शाही भव्यता का अद्भुत संगम तब देखने को मिला जब बॉलीवुड और ग्लोबल आइकन उर्वशी रौतेला ने अपनी मां मीरा रौतेला का जन्मदिन दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में बेहद खास और रॉयल अंदाज़ में मनाया। यह सिर्फ एक जन्मदिन समारोह नहीं था, बल्कि एक बेटी की ओर से अपनी मां के लिए प्यार, सम्मान और आभार का भव्य उत्सव था।

आसमान को छूती ऊंचाई पर स्थित इस आइकोनिक होटल में, शहर के दिलकश पैनोरमिक नज़ारों के बीच यह सेलिब्रेशन किसी फेयरीटेल से कम नहीं लग रहा था। हर कोना एलिगेंस और लग्ज़री की कहानी कह रहा था। लेकिन शाम का सबसे बड़ा आकर्षण बना एक खास केक, जिस पर सजा था 24-कैरेट सोने का क्राउन-एक ऐसा प्रतीक, जो मीरा रौतेला के जीवन में उनके “रानी” जैसे स्थान को दर्शाता है।

उर्वशी रौतेला ने इस खास मौके की झलकियां जैसे ही सोशल मीडिया पर साझा कीं, वैसे ही यह जश्न चर्चा का केंद्र बन गया। शानदार डेकोर, रॉयल थीम और भावनात्मक पल-सब कुछ यह बताने के लिए काफी था कि यह दिन उर्वशी के दिल के कितना करीब था। उर्वशी हमेशा यह मानती रही हैं कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी मां का है, चाहे वह ब्यूटी पेजेंट्स का शुरुआती सफर हो या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम रोशन करना।

इस जश्न ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चमक-दमक और शोहरत की दुनिया में भी परिवार उर्वशी रौतेला की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। फैन्स और चाहने वालों ने न सिर्फ इस भव्य आयोजन की तारीफ की, बल्कि मां-बेटी के इस गहरे रिश्ते को भी दिल से सराहा।

शाही अंदाज़, ऊँचाइयों पर जश्न और दिल से निकला सम्मान। उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बात अपनों की हो, तो वह उसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़तीं।