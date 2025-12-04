US fighter jet crashes : अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश , बाल-बाल बचा पायलट

  1. हिन्दी समाचार
कैलिफोर्निया में अमेरिका का F-16 fighter jet crashes हुआ है, जेट जमीन से टकराते ही आग लगी गई थी और कुछ ही सेकंड में Aircraft आग का गोला बनकर गिर गया।  

By अनूप कुमार 
US fighter jet crashes : कैलिफोर्निया में अमेरिका का F-16 fighter jet crashes हुआ है, जेट जमीन से टकराते ही आग लगी गई थी और कुछ ही सेकंड में Aircraft आग का गोला बनकर गिर गया।  विमान में आग लगने के बाद आसमान में काले धुंए का गुबार फैल गया। , वहीं सूझ बूझ के कारण पायलट ने इजेक्ट होकर अपनी जान बचाई। विमान के जमीन से टकराने से पहले ही वह पैराशूट लेकर सुरक्षित बाहर निकल गया।

खबरों के अनुसार, हादसा साउथ कैलिफोर्निया के ट्रॉना शहर में एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर हुआ। यह स्थान डेथ वैली नेशनल पार्क के दक्षिणी हिस्से के निकट है। ट्रेनिंग मिशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना (USAF) की एलीट डेमोंस्ट्रेशन टीम थंडरबर्ड्स का F-16C Fighting Falcon jet क्रैश होकर रेगिस्तान में गिर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पायलट को विमान से इजेक्ट होते और पैराशूट के साथ उड़ते हुए देखा जा सकता है। हादसे में विमान जलकर राख हो गया।

 

