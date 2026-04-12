US-ईरान शांतिवार्ता का नहीं निकला कोई नतीजा, जेडी वेंस बोले- बातचीत बिना किसी समझौते के हुई समाप्त

US-Iran Peace Talks Fail : इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन 21 घंटे चली इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ये शर्तें परमाणु हथियार न बनाने से जुड़ी थीं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे तक चली यह अहम बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस दौरान उपराष्ट्रपति लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें ईरान से एक पक्का वादा चाहिए कि वे न तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेंगे और न ही ऐसे औजार हासिल करेंगे, जिनकी मदद से वे जल्द ही परमाणु हथियार बना सकें।” उन्होंने आगे कहा, “यही अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है। और इन बातचीत के ज़रिए हम इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।’

अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने दो अमेरिकी झंडों के सामने एक पोडियम से भाषण दिया, और उनके बगल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर मौजूद थे। उन्होंने एक मिनट तक बात की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों के तीन सवालों के जवाब दिए। उनका पूरा भाषण तीन मिनट से कुछ ही ज़्यादा समय तक चला। उन्होंने धन्यवाद दिया और बिना कोई और सवाल लिए वहाँ से चले गए।

अमेरिका के लिए रवाना हुए वेंस

ईरान के साथ बातचीत में कोई समझौता न होने के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुबह 7:08 बजे (स्थानीय समय) इस्लामाबाद में अपने सरकारी विमान में सवार हुए और उन्होंने पाकिस्तान से रवाना होने की योजना बनाई। बता दें कि ईरान के साथ युद्ध फरवरी के अंत में शुरू हुआ था और 21 घंटे तक चली लंबी बातचीत के बाद यह समाप्त हो गया। अमेरिका और ईरान 7 अप्रैल को बातचीत के लिए दो सप्ताह के संघर्ष-विराम पर सहमत हुए।