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US Israel Iran War :  जंग में कूदे हूती विद्रोहियों की चेतावनी; कहा- ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले बढ़े, तो करेंगे सीधी जंग

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दोनों तरफ से मिसाइले गरज रही है। जंग लंबी होती जा रही है। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

By अनूप कुमार 
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