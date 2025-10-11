US Military Plant Blast : अमेरिका में  हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ बड़ा विस्फोट , पूरा इलाका दहल उठा

US Military Plant Blast : अमेरिका के टेनेसी में उस एक धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल गया जब हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हादसे में जिसमें 18 लोग लापता हैं और कई की मौत की आशंका है। धमाका इतना बड़ा था कि पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीण टेनेसी स्थित एक explosives processing plant में हुए भीषण विस्फोट में 18 लोग लापता हो गए हैं और उनके मारे जाने की आशंका है। जलते हुए मलबे और दूसरे विस्फोटों के खतरे के कारण बचाव दल को घंटों तक घटनास्थल से दूरी बनाए रखनी पड़ी। धमाका कई मील दूर तक महसूस किया गया।

Accurate Energetic Systems एक बड़ी कंपनी है जो सैन्य, एयरोस्पेस और डेमोलिशन सेक्टर के लिए विस्फोटक बनाती और स्टोर करती है। कंपनी का मुख्यालय 1,300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आठ प्रोडक्शन बिल्डिंग्स और एक क्वालिटी लैब शामिल हैं।