US Pennsylvania Shooting : अमेरिका के पेन्सिल्वेनिया में फायरिंग,  तीन पुलिसकर्मियों की मौत

मेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही है। खबरों के अनुसार, यहां पेन्सिल्वेनिया के कोडोरस टाउनशिप में उस समय बड़ी घटना घट गई जब अचानक गोलीबारी में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई।

