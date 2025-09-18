US Pennsylvania Shooting : अमेरिका के पेन्सिल्वेनिया में फायरिंग,  तीन पुलिसकर्मियों की मौत

US Pennsylvania Shooting : अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही है। खबरों के अनुसार, यहां पेन्सिल्वेनिया के कोडोरस टाउनशिप में उस समय बड़ी घटना घट गई जब अचानक गोलीबारी में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में स्टेट पुलिस कमिश्नर क्रिस्टोफर पेरिस के हवाले से बताया गया कि बुधवार दोपहर (अमेरिकी समयानुसार) हुई इस घटना के बीच हमलावर भी मारा गया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टोफर पेरिस (Christopher Paris) ने पत्रकारों से कहा, ‘वे एक जांच की निगरानी के लिए वहां मौजूद थे।’ उन्होंने जांच की प्रकृति के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह मुठभेड़ नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप North Codorus Township इलाके में हुई, जो Philadelphia से लगभग 185 किलोमीटर पश्चिम और Maryland Border के करीब है। घटना ने पूरे समुदाय को गहरे सदमे और शोक में डाल दिया है।

गवर्नर जोश शापिरो ने बताया कि पुलिस अधिकारी एक घरेलू मामले की जांच का जवाब दे रहे थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि दो घायल अधिकारियों की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है।

यह घटना ऐसे समय हुई जब इसी साल फरवरी में पास के एक अस्पताल में एक शख्स ने हथियारों के साथ आईसीयू में घुसकर स्टाफ को बंधक बना लिया था। उस हमले में भी एक अधिकारी और हमलावर की मौत हुई थी।