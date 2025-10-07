अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर लगाया 25 फीसदी टैरिफ, इन पर पड़ेगा बड़ा असर

  1. हिन्दी समाचार
US tariffs News: डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी बार संभालने के बाद अपने फैसले से दुनियाभर में हलचल पैदा कर रखी है। ट्रंप एक एक बाद एक टैरिफ लगाकर अन्य देशों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिका में आयात होने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। इस फैसले का सीधा असर मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे कई देशों पर पड़ने वाला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा, “1 नवंबर, 2025 से, अन्य देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% की दर से शुल्क लगाया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!” यह कदम अमेरिकी ट्रक निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मेक्सिको पर पड़ने वाला है, क्योंकि वह अमेरिका को सबसे ज़्यादा मीडियम और हेवी ट्रक निर्यात करता है। 2019 से अब तक मेक्सिको की ट्रक निर्यात तीन गुना बढ़कर करीब 3.4 लाख यूनिट हो चुकी है।

बता दें कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच बने USMCA समझौते के तहत अभी तक ट्रक बिना किसी शुल्क के आयात किए जा सकते हैं। अगर उनकी 64% वैल्यू नॉर्थ अमेरिका से आती हो। हालांकि, ट्रंप की नई टैरिफ नीति इस व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ‘Ram’ ब्रांड के ट्रक और वैन बनाने वाली Stellantis को अब मैक्सिको में बने ट्रकों पर ज़्यादा लागत झेलनी पड़ सकती है। स्वीडन की कंपनी Volvo Group मैक्सिको के मोंटेरे में 700 मिलियन डॉलर का नया ट्रक प्लांट बना रही है, जो 2026 में चालू होने की उम्मीद है। इससे उसके निवेश पर भी असर पड़ सकता है।

