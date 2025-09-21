  1. हिन्दी समाचार
  3. US Shooting News : अमेरिका में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी में एक की मौत , ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल

अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। न्यू हैम्पशायर प्रांत के नाशुआ स्थित स्काई मीडो कंट्री क्लब में शनिवार को हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
