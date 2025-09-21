US Shooting News : अमेरिका में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी में एक की मौत , ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल

अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। न्यू हैम्पशायर प्रांत के नाशुआ स्थित स्काई मीडो कंट्री क्लब में शनिवार को हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
न्यू हैम्पशायर के सहायक अटॉर्नी जनरल पीटर हिंकले (New Hampshire Assistant Attorney General Peter Hinckley) ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गोली लगी है, जबकि अन्य लोग वहां मची अफरा-तफरी के बीच घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी में एक संदिग्ध हमलावर कैद हुआ है।एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने निवासियों से अगली सूचना तक स्काई मीडो क्षेत्र से दूर रहने की अपील किया है।