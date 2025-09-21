US Shooting News : अमेरिका में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी में एक की मौत , ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल

अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। खबरों के अनुसार, न्यू हैम्पशायर प्रांत के नाशुआ स्थित स्काई मीडो कंट्री क्लब में शनिवार को हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, ये घटना उस समय घटी जब मैसाचुसेट्स सीमा के पास स्थित इस कंट्री क्लब में एक शादी समारोह आयोजित हो रहा था। Sky Meadow Country Club एक निजी सुविधा सेंटर है, जिसमें एक गोल्फ कोर्स है। बोस्टन से मात्र 45 मिनट की दूरी पर स्थित नाशुआ के इस लोकप्रिय स्थल पर हुई अचानक हिंसा की जांच की जा रही है।

न्यू हैम्पशायर के सहायक अटॉर्नी जनरल पीटर हिंकले (New Hampshire Assistant Attorney General Peter Hinckley) ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गोली लगी है, जबकि अन्य लोग वहां मची अफरा-तफरी के बीच घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी में एक संदिग्ध हमलावर कैद हुआ है।एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने निवासियों से अगली सूचना तक स्काई मीडो क्षेत्र से दूर रहने की अपील किया है।