US Tariffs : यूरोपीय संघ अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) ने गुरुवार को घोषणा की कि यूरोपीय संघ अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ से खुद को बचाने के लिए अपने जवाबी उपायों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। US Tariffs: European Union is preparing to retaliate against US tariffs