  3. US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टर्की पक्षियों को किया माफ, जानें क्या है यह अनोखी परंपरा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'थैंक्सगिविंग' के पहले व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए 2 टर्की पक्षियों को माफी दे दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए दो भाग्यशाली टर्की पक्षियों, वाडल और गोबल को क्षमादान दे दिया।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

US : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘थैंक्सगिविंग’ के पहले व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए 2 टर्की पक्षियों को माफी दे दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सदियों पुरानी परंपरा (A centuries-old tradition) को निभाते हुए दो भाग्यशाली टर्की पक्षियों, वाडल और गोबल को क्षमादान Waddle and Goble pardoned) दे दिया।  पूरे समारोह में हंसी-मजाक जमकर हुआ और राजनीतिक तंज कसे गए, जो सबको खूब पसंद आए। ट्रंप ने एक टर्की से कहा, ‘गोबल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यह बहुत जरूरी है, तुम्हें पूरी तरह से माफी दी जाती है।’ टर्की ने उस समय जोर की आवाज निकाली, जैसे वह शुक्रिया अदा कर रहा हो। बता दें कि यह सालाना माफी की रस्म उन चुनिंदा टर्की को बचाती है जो थैंक्सगिविंग के पारंपरिक भोजन (Traditional Thanksgiving food) में इस्तेमाल होने से बच जाते हैं।

इस साल थैंक्सगिविंग के लिए चुने गए भाग्यशाली टर्की, वाडल और गोबल, नॉर्थ कैरोलिना से आए थे। White House पहुंचने से पहले इन दोनों खास मेहमानों को किसी सेलिब्रिटी से कम ट्रीटमेंट नहीं मिला। वे वॉशिंगटन के बेहद लग्जरी होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल (Luxury Hotel Willard Intercontinental) में ठहरे थे, जहाँ उन्हें पूरा आराम और देखभाल दी गई।

यह मजेदार परंपरा 1863 से चली आ रही है, जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (President Abraham Lincoln) ने अपने बेटे की वजह से एक टर्की की जान बख्शी थी, क्योंकि बेटे को उससे मोहब्बत हो गई थी।

बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले नवंबर 2020 में भी यह रस्म (ritual) निभाई थी, जब कोविड-19 महामारी चल रही थी और अपनी चुनावी हार के ठीक बाद। तब उन्होंने कॉर्न और कोब नाम के टर्की पक्षियों को माफी दी थी। अब माफी मिलने के बाद वाडल और गोबल जल्द ही अपने घर नॉर्थ कैरोलिना लौटेंगे।

