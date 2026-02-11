भारत-पाक मैच से पहले Usman Tariq का बड़बोलापन, कहा- ‘मेरे एक्शन पर भारत ऐतराज जताना दिखाता है कि उन पर ज़्यादा दबाव होगा

ICC T20 World Cup 2026 : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले दाएं हाथ का ऑफ़-ब्रेक बॉलर उस्मान तारिक अपने एक्शन को लेकर फिर विवादों में हैं। तारिक का रन-अप लंबा नहीं है। वह अंदर आते हैं, क्रीज़ के पास रुकते हैं, और साइड-आर्म, स्लिंगशॉट एक्शन से बॉल छोड़ते हैं – जो पहली नज़र में अजीब या गैर-कानूनी भी लग सकता है। जिसको लेकर उन पर ‘चकिंग’ के आरोप के आरोप लगते रहे हैं। वहीं, उस्मान तारिक ने भारत के खिलाफ मैच से पहले कुछ ऐसा कहा है जो भारतीय फैंस को बिलकुल भी पसंद न आए।

दरअसल, यूएसए के खिलाफ मंगलवार को, सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में, उस्मान तारिक के बारे में कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ‘A’ के मैच में USA पर पाकिस्तान की 32 रन की जीत में 27 रन देकर तीन विकेट लेने के लिए अपनी गुगली पर ज़्यादा भरोसा किया। लेकिन, सोशल मीडिया पर उनके गेंदबाजी एक्शन की चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड भी इस चर्चा का हिस्सा बनें। उनका की एक टिप्पणी सुर्खियों में रही जिसमें उन्होंने लिखा, “भाई (उस्मान तारिक) को बॉलिंग करने में 500 साल लग जाते हैं और फिर भी वह थ्रो ही करता है…”

उस्मान तारिक का बड़बोलापन

यूएसए को हराने के बाद पाकिस्तान का अगला मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत से होगा, जहां स्पिन हमेशा से सबसे असरदार स्किल रही है। हालाँकि, तारिक ने कहा कि उन्हें अपने अजीब एक्शन की वजह से मिलने वाले एक्स्ट्रा अटेंशन से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर वे इन बातों पर बात कर रहे हैं तो उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। अगर वे इस तरह से एतराज़ कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि शायद उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं सच में अपने क्रिकेट और प्रैक्टिस पर फोकस कर रहा हूं।”