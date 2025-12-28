वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित

India’s U19 squad for South Africa tour and ICC Men’s U19 World Cup: साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ और ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अंडर-19 टीम का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को कप्तान बनाया है, जबकि अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम की अगुवाई आयुष म्हात्रे करेंगे।

ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी, 2026 तक ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। जिससे पहले इंडिया U19 टीम बेनोनी में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा ​​को कलाई में चोट लगी है और वे साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर रहेंगे। दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम से जुड़ेंगे।

आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा की गैर-मौजूदगी में साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम की कमान वैभव सूर्यवंशी के हाथों में होगी, जबकि आरोन जॉर्ज इस दौरे पर उपकप्तान होंगे। बता दें कि U19 वर्ल्ड कप के आने वाले एडिशन में 16 टीमें होंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा जाएगा, इसके बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमी-फ़ाइनल और फ़ाइनल हरारे में होंगे। पांच बार की चैंपियन इंडिया (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को ग्रुप B में न्यूज़ीलैंड, USA और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। इंडिया अपना अभियान 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में USA के खिलाफ़ शुरू करेगी, इसके बाद 17 जनवरी को उसी जगह पर बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ मैच होंगे।

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अंडर-19 टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार

मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया

आयुष म्हात्रे (सी), विहान मल्होत्रा ​​(वीसी), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।