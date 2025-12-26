  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

Lucknow: वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों, साहिबजादा बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने कम उम्र में शहादत दी थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर कार्यक्रम स्थल तक लाकर नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lucknow: वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों, साहिबजादा बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने कम उम्र में शहादत दी थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर कार्यक्रम स्थल तक लाकर नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो।

पढ़ें :- सीएम योगी के नेतृत्व में देश का उभरता डिजिटल हब बन रहा है यूपी, आईटी सेक्टर को मिला नया विस्तार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशभर के सिखों की आवाज को सुना तथा स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु 26 दिसंबर… जो बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में पूरे देश में एक राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया।” उन्होंने कहा, “भारत के अंदर कौन ऐसा शहर है जहां गुरुद्वारा न हो, भारत के अंदर कौन सी ऐसी जगह है, जहां आज का यह कार्यक्रम न हो रहा हो? 26 दिसंबर के कार्यक्रम हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यालय और हर स्थान पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई हैं।”

सीएम योगी ने यह भी कहा, “इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव होता है। इतिहास उनका नहीं बनता, जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं।” इस मौके पर सीएम ने गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहादत स्मृति को समर्पित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं लंगर में प्रसाद ग्रहण किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Weather : यूपी में भीषण ठंड, कई शहरों में दृश्यता शून्य, 22 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

UP Weather : यूपी में भीषण ठंड, कई शहरों में दृश्यता शून्य,...

घोसी उपचुनाव में सपाने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर खेला बड़ा दांव, घोषित किया अपना उम्मीदवार

घोसी उपचुनाव में सपाने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह...

सीएम योगी के नेतृत्व में देश का उभरता डिजिटल हब बन रहा है यूपी, आईटी सेक्टर को मिला नया विस्तार

सीएम योगी के नेतृत्व में देश का उभरता डिजिटल हब बन रहा...

सोनौली में विधायक का जनता से सीधा संवाद, व्यापारियों ने खुलकर रखी समस्याएँ

सोनौली में विधायक का जनता से सीधा संवाद, व्यापारियों ने खुलकर रखी...

Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके...

अमन मणि व अमर मणि त्रिपाठी की शिरकत से बहुभोज समारोह में बढ़ी रौनक

अमन मणि व अमर मणि त्रिपाठी की शिरकत से बहुभोज समारोह में...