वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित

Earthquake News: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 10 हजार तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक अनुमान है और आधिकारिक तौर पर इतनी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है।

39 सेकंड में आए दो बड़े झटके

रिपोर्टों के अनुसार, सबसे पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। दोनों भूकंप राजधानी काराकास के पश्चिमी इलाके में आए, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई जगहों पर ढहने की खबरें सामने आई हैं।

मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी

भूकंप के बाद राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और खुले स्थानों में रहने की अपील की है।

सरकार ने घोषित किया आपातकाल

अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सहायता की भी मांग की है ताकि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किया जा सके। स्कूलों और कई सार्वजनिक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर तबाही की तस्वीरें

X और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए वीडियो में लोग इमारतों से भागते दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो में सड़कों पर मलबा, टूटी हुई दीवारें और बचाव कार्यों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भूकंप के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है।

अभी अनुमान, अंतिम आंकड़े का इंतजार

विशेषज्ञों का कहना है कि 10 हजार मौतों का आंकड़ा USGS का जोखिम आकलन है, न कि आधिकारिक मृतक संख्या। वास्तविक नुकसान और हताहतों का सही आंकड़ा राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही सामने आएगा।