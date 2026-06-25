  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित

वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 10 हजार तक पहुंच सकती है…

By Harsh Gautam 
Updated Date

Earthquake News: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 10 हजार  तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक अनुमान है और आधिकारिक तौर पर इतनी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है।

पढ़ें :- कोलकाता में बड़ा हादसा : निर्माणाधीन गोदाम की ढही छत, मलबे में करीब 50-60 मजदूर दबे, कई मौतों की आशंका

39 सेकंड में आए दो बड़े झटके

रिपोर्टों के अनुसार, सबसे पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। दोनों भूकंप राजधानी काराकास के पश्चिमी इलाके में आए, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई जगहों पर ढहने की खबरें सामने आई हैं।

मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी

भूकंप के बाद राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और खुले स्थानों में रहने की अपील की है।

पढ़ें :- 16 साल के लड़के ने भाई-भाभी और भतीजे की कर दी हत्या बोला- दो दिन खाना नहीं दिए, जेल में मिलेगा..

सरकार ने घोषित किया आपातकाल

अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सहायता की भी मांग की है ताकि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किया जा सके। स्कूलों और कई सार्वजनिक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर तबाही की तस्वीरें

X और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए वीडियो में लोग इमारतों से भागते दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो में सड़कों पर मलबा, टूटी हुई दीवारें और बचाव कार्यों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भूकंप के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है।

अभी अनुमान, अंतिम आंकड़े का इंतजार

पढ़ें :- समोसे पर ब्रश से रंग लगाया जा रहा है! वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

विशेषज्ञों का कहना है कि 10 हजार मौतों का आंकड़ा USGS का जोखिम आकलन है, न कि आधिकारिक मृतक संख्या। वास्तविक नुकसान और हताहतों का सही आंकड़ा राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही सामने आएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित

वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित

बिल गेट्स ने माना जेफरी एपस्टीन के साथ संपर्क रखना उनकी गलती थी, कबूल किया शादी के बाद भी उन्होंने तीन महिलाओं से बनाए थे संबंध

बिल गेट्स ने माना जेफरी एपस्टीन के साथ संपर्क रखना उनकी गलती...

Tehran Indian Embassy's New Advisory: तेहरान में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की, गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह

Tehran Indian Embassy's New Advisory: तेहरान में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी...

पीएम मोदी अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल? ईरान के राष्ट्रपति ने भेजा स्पेशल इनविटेशन

पीएम मोदी अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे...

US lifts ban on Iranian oil : अमेरिका ने ईरानी तेल पर से हटाया बैन ,  माना जा रहा वैश्विक बाजार में बड़ा भूचाल

US lifts ban on Iranian oil : अमेरिका ने ईरानी तेल पर...

Keir Starmer Resigns: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उल्टफेर, प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने अपने पद से दिया इस्तीफा

Keir Starmer Resigns: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उल्टफेर, प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर...