Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के गोल्ड माइन में खदान ढहने से बड़ा हादसा ,  14 मजदूरों की मौत

Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में सोने की खदान “क्वाट्रो एसकिनास डी काराटाल” में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब मूसलाधार बारिश के बाद खदान ढह गई। हादसे में 14 मजदूरों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, मृतकों को निकालने के लिए संचालन समन्वय” करने के लिए एक कमांड पोस्ट स्थापित की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का उद्देश्य 14 मृतकों के शवों को सुरक्षित निकालना है।

ये मौतें कराकास से लगभग 850 किलोमीटर (528 मील) दक्षिण-पूर्व में एल कैलाओ शहर में स्थित “क्यूआत्रो एस्क्विनास डी कैरेटल” खदान के तीन अलग-अलग शाफ्टों में हुईं।

खदान में फंसे लोगों की खोज शुरू करने के लिए, सभी शाफ्टों से पानी पंप किया गया ताकि जलस्तर कम किया जा सके और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का मूल्यांकन किया जा सके।

इस क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण खदानों के वर्टिकल शाफ्ट, जिन्हें स्थानीय रूप से रवाइन्स कहा जाता है।

एले काल्लाओ एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश जीवन सोने की खानों पर निर्भर है। यहां के लगभग 30,000 निवासी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खनन उद्योग में शामिल है।