  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के गोल्ड माइन में खदान ढहने से बड़ा हादसा ,  14 मजदूरों की मौत

Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के गोल्ड माइन में खदान ढहने से बड़ा हादसा ,  14 मजदूरों की मौत

वेनेजुएला के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में सोने की खदान "क्वाट्रो एसकिनास डी काराटाल" में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब  मूसलाधार बारिश के बाद खदान ढह गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के गोल्ड माइन में खदान ढहने से बड़ा हादसा ,  14 मजदूरों की मौत

Venezuela gold mine major accident : वेनेजुएला के गोल्ड माइन में खदान...

तालिबान हमले से थर्राया पाकिस्तान, 58 सैनिक के ढेर होने से बौखलाए मुनीर ने बुलाई इमर्जेंसी मीटिंग, पूछा- क्या सो रहे थे?

तालिबान हमले से थर्राया पाकिस्तान, 58 सैनिक के ढेर होने से बौखलाए...

VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब और स्मोकिंग छोड़ने की अपील को किया खारिज

VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब...

Video : 'आप बहुत खूबसूरत हैं', डोनाल्ड ट्रंप ने भरे मंच पर किया इटली पीएम की तारीफ

Video : 'आप बहुत खूबसूरत हैं', डोनाल्ड ट्रंप ने भरे मंच पर...

देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का गुस्सा , बोले 'मेरा सिर शर्म से झुक जाता है...'

देवबंद में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर फूटा जावेद अख्तर का...

शहबाज शरीफ बोले- अगर ट्रंप हस्तक्षेप न करते तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचता

शहबाज शरीफ बोले- अगर ट्रंप हस्तक्षेप न करते तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में...