  3. Venkateswara Swamy Temple Stampede : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District) के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Venkateswara Swamy Temple) में शनिवार को हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के मारे जाने की आशंका है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

यह हादसा एकादशी (Ekadashi) के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी और अचानक धक्का-मुक्की शुरू होने से भगदड़ मच गई। सूत्रों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

