  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District)  में एकादशी पर्व (Ekadashi Festival) पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Kasi Bugga Venkateswara Swamy Temple) में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत (Nine Devotees Died) हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

श्रीकाकुलम। आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District)  में एकादशी पर्व (Ekadashi Festival) पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Kasi Bugga Venkateswara Swamy Temple) में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत (Nine Devotees Died) हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पढ़ें :- Venkateswara Swamy Temple Stampede : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत

पढ़ें :- Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती और घर, समंदर से आ रही है तबाही

बता दें कि यह हादसा कार्तिक मास (Karthik Month) की एकादशी के पावन अवसर पर हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के पास अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग गिर पड़े और उनके ऊपर भीड़ चढ़ती चली गई।

जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। चश्मदीदों का कहना है कि सुबह से ही मंदिर में भीड़ काफी बढ़ गई थी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ नियंत्रण में चूक कहां हुई।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister N Chandrababu Naidu) ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District) के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा है।

केंद्रीय मंत्री नारा लोकेशन (Union Minister Nara Location) हादसे पर कहा कि काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर (Kasi Bugga Venkateswara Temple) में हुई भगदड़, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, बेहद दुखद है। एकादशी के दिन यह एक बड़ी त्रासदी हुई। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार भगदड़ में घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्रदान कर रही है। सूचना मिलते ही मैंने अधिकारियों, जिला मंत्री अत्चन्नायडू और स्थानीय विधायक गौथु सिरीशा से बात की। मैंने पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा- बिहार में बुलडोजर वालोंं की कोई जरूरत नहीं

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना,...

Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की...

Venkateswara Swamy Temple Stampede : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत

Venkateswara Swamy Temple Stampede : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर...

दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली हैवानियत की पोल

दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई, पोस्टमार्टम...

Delhi Gang War : हाशिम बाबा गैंग के मिस्बाह हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, छेनू गैंग के बदमाश प्रिंस और अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार

Delhi Gang War : हाशिम बाबा गैंग के मिस्बाह हत्याकांड में दिल्ली...

Delhi News : दिल्ली में आज से BS-3 तक के कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर रोक

Delhi News : दिल्ली में आज से BS-3 तक के कमर्शियल व्हीकल्स...