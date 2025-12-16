Video- साइकिल में लगी नंबर प्लेट, बच्चे की क्रिएटिविटी ने लोगों का ध्यान खींचा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

  1. हिन्दी समाचार
सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।

बच्चे की क्रिएटिविटी (Child Creativity) ने लोगों का ध्यान खींचने को मजबूर कर दिया है। बच्चा अपनी साइकिल पर आगे UP 32 UN 8888 पर नंबर प्लेट लगा रखी है। इसके अलावा साइकिल के पीछे लगी नंबर प्लेट पर भारत सरकार लिख रखा है। इस बच्चे का वीडियो बना रहा किशोर बोल रहा है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहां है? इसका यातायात पुलिस (Traffic Police) से चालान करवाइए। यह सुनकर बच्चा सिर्फ मुस्कुरा रहा है।

