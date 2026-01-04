Video : बीएसएफ के जवानों के साथ फिल्म ‘बॉर्डर-2’ के एक्टर वरुण धवन की मस्ती, ‘घर कब आओगे’ गाने पर जमाया रंग

  1. हिन्दी समाचार
1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध (India-Pakistan War) पर आधारित फिल्म 'बॉर्डर-2' (Border 2) लगातार सुर्खियों में बनी है। 2 जनवरी को फिल्म का आइकॉनिक गाना 'घर कब आओगे' ('Ghar Kab Aaoge) रिलीज हुआ, जिसमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाज ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया है।

संतोष सिंह 
नई दिल्ली। 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध (India-Pakistan War) पर आधारित फिल्म ‘बॉर्डर-2’ (Border 2) लगातार सुर्खियों में बनी है। 2 जनवरी को फिल्म का आइकॉनिक गाना ‘घर कब आओगे’ (Ghar Kab Aaoge) रिलीज हुआ, जिसमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाज ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया है। इसी कड़ी में फिल्म में लीड रोल निभा रहे वरुण धवन (Varun Dhawan) पर ‘घर कब आओगे’ (Ghar Kab Aaoge) गाने का खुमार चढ़ चुका है और उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ ऐसी वीडियो शेयर की है, जो किसी का भी दिल जीत लेगी।

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। वीडियो में बीएसएफ का एक जवान हार्मोनियम बजा रहा है और वरुण धवन गाने के सुर लगा रहे हैं। हार्मोनियम के संगीत पर सोनू निगम भी अपनी मीठी आवाज से सैनिकों को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। वीडियो में कुछ बीएसएफ जवानों को डांस करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो से साफ है कि सॉन्ग लॉन्च के दौरान वरुण और बाकी सभी लोगों ने खूब मस्ती की थी।

इससे पहले सॉन्ग लॉन्ग में वरुण धवन (Varun Dhawan) ने ये भी साफ कर दिया था कि उनके देश के सैनिक समय आने पर हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया था और कहा कि देश में ‘बॉर्डर-2’ (Border 2)  जैसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि देश का यूथ ऐसी ही फिल्मों से प्रेरित होगा। उन्होंने कहा था कि ‘वैसे तो हमारा देश बहुत शांतिप्रिय देश है, लेकिन जब-जब हमारी धरती मां को कोई आंख भी उठाकर देखेगा, तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।’

अभिनेता ने अपने बयान में किसी देश के नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारे देश में आज भी जज्बा और हिम्मत बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ओर पर 1971 में दूसरे देश को आजादी दिला सकते हैं, तो उसी वक्त हम खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं।

बता दें कि फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये हफ्ता फिल्म के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि 23 जनवरी के हफ्ते में ‘बॉर्डर-2’ (Border 2)  के अलावा, कोई और फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है, ऐसे में फिल्म ओपनिंग डे पर कमाल कर सकती है।

‘बॉर्डर 2’ (Border 2) का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। इसे जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल और वरुण धवन (Varun Dhawan) के अलावा दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

