Video-एक्ट्रेस गिरिजा ओक के बोल्ड बयान से मचा हंगामा, यूजर्स बोले- अगर मेल किसी फीमेल के लिए ऐसा कह रहा होता तो बवाल...

नेशनल क्रश (National Crush) का खिताब अपने नाम कर चुकी एक्ट्रेस गिरिजा ओक (Girija Oak) लगभग 20 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में से काम करना शुरू किया, उनकी कई हिंदी-मराठी कई फिल्में आई लेकिन तब उन्हें ऐसी कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी अब उन्हें सौरव द्विवेदी के साथ आए शो 'घर जैसी बातें' से मिली।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। नेशनल क्रश (National Crush) का खिताब अपने नाम कर चुकी एक्ट्रेस गिरिजा ओक (Girija Oak) लगभग 20 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में से काम करना शुरू किया, उनकी कई हिंदी-मराठी कई फिल्में आई लेकिन तब उन्हें ऐसी कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी अब उन्हें सौरव द्विवेदी के साथ आए शो ‘घर जैसी बातें’ से मिली। उनका देसी अंदाज,साड़ी लुक, बोलने का स्टाइल सब कुछ सोशल मीडिया पर इतना हाइप हो गया कि वह रातों-रात सोशल मीडिया की सबसे चहेती सेंसेशन बन गई।



एक्ट्रेस गिरिजा ओक (Girija Oak) का इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, एक्टिंग के अलावा वह डांस, सिंगिंग, कैलीग्राफी और थिएटर में उन्हें महारथ हासिल है। उन्होंने बचपन की भी कई बातें शेयर की यह भी बताया कि कैसे उनके माता-पिता के तलाक ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और उन्हें कई बार पैनिक अटैक्स आए। कुल मिलाकर उनकी बातें उनकी गुड इमेज की ओर इशारा करती है कि वह कितनी सरल-सुलझी हुई है।

‘नैन सुख जरुरी है’

लोकप्रियता के साथ आपका नाम कब अप्रसिद्धि में आ जाए इसका पता नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है गिरिजा के साथ। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने भारतीय पुरुषों के लिए ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। एक एक्स यूजर ने एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हाल ही में गिरिजा ओक ने Hauterrfly के साथ इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि ‘भाई नैन सुख बहुत जरूरी होते हैं, जब में गर्मियों में स्पेन घूमने गई हुई थी। वहां का एक पुरुष फीके रंग की Linen की शर्ट पहनी हुई और उसके शानदार Gluets नजर आ रहे थे उसका मजबूत गठीला शरीर था।

भारतीय पुरुषों पर विचार

गिरिजा ओक ने आगे कहा हमारे यहां के भारतीय पुरुषों में Glutes ही नहीं होते हैं केवल पेट बाहर आता हैं और पीछे से सपाट होता हैं। गिरिजा के मुताबिक, पेट निकले पुरुष खुद को बैलेंस भी कैसे करते हैं वह गिर क्यों नहीं जाते। Glutes का मतलब (ग्लूटियल मसल्स) नितंबों (बट) की तीन मसल्स का समूह है, जो आपके पीछे के हिस्से की शेप और पावर बनाती हैं। अब आज से Glutes बनाने पर जोर देना चाहिए इससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।

नेटिजन्स का रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि अगर बयान को अपोज़िट कर दिया जाए यानी कोई मेल पर्सन किसी फीमेल के लिए ऐसा कह रहा होता तो बड़ा विवाद हो सकता था। चूंकि महिलाओं को अलग ही तरह की आज़ादी है। वहीं गिरिजा के मुताबिक यह एक फन स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन यूजर्स के मुताबिक कुछ लोगों ने इस बयान को भारतीय पुरुषों की बॉडी शेमिंग की तरह कहा है।

जानें कौन हैं गिरिजा ओक?

27 दिसंबर 1987, नागपुर, महाराष्ट्र में जन्मी गिरिजा ओक गिरिजा ने मुंबई के ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री ली है। उन्होंने 15 साल की उम्र में मराठी फिल्मों से की एक्टिंग की शुरुआत की। वह हिंदी फिल्में भी कर चुकी है जिसमें ‘तारे जमीन पर’ (2007, आमिर खान के साथ), ‘शोर इन द सिटी’ (2010), ‘जवान’ (2023, शाहरुख खान के साथ शामिल है. उन्हें नेटफ्लिक्स की ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ मनोज बाजपेयी के साथ भी देखा गया है। गिरिजा ने 2011 में फिल्म निर्माता सुहृद गोडबोले से शादी जिनसे एक बेटा है कबीर। हाल ही में नीली साड़ी में उनकी एक तस्वीर और इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे वे इंटरनेट सेंसेशन बन गईं और लोग उन्हें ‘नीली साड़ी वाली हसीना’ कहकर सर्च करने लगे।

