  Video : रामपुर कोर्ट के बाहर निकलते ही शौहर ने दिया तलाक, आग बबूला बीबी ने चप्पल से मियां की जमकर कर दी धुनाई

By संतोष सिंह 
रामपुर। यूपी के रामपुर जिले में मियां-बीबी के बीच चल रहा विवाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर में सामने आ गया। महिला ने पति को चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। एक दंपती का पारिवारिक विवाद कोर्ट में विचाराधीन है।

इस मामले में दोनों ही पक्षों के लोग शुक्रवार को कोर्ट में आए थे। दोपहर के वक्त कोर्ट परिसर में पति-पत्नी दोनों ही आमने-सामने आ गए। दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि महिला गुस्से में आ गई और उसने चप्पलों से सरेआम युवक की पिटाई शुरू कर दी।

जिससे लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच लोगों ने बीच बचाव कराना शुरू किया,लेकिन महिला लगातार पति को पीटती जा रही थी। इस बीच पहुंचे कुछ वकीलों ने किसी तरह दोनों को अलग किया और फिर युवक को छुड़ाया।

युवक किसी तरह वहां से खिसक लिया। बताते हैं कि दोनों के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है। पति पर तलाक देने का भी आरोप महिला लगा रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रामपुर कोर्ट परिसर में पति-पत्नी खर्च को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के बाहर निकलते ही पति ने तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने चप्पल से उसकी पिटाई कर डाली। 7 साल पहले दोनों का निकाह हुआ था, दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। पति ने खर्चा देना बंद कर दिया था जिस कारण कोर्ट में लंबित चल रहा मामला।

