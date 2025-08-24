VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

मेरठ। कौन कहता है बुड्ढे इश्क़ नहीं करते? ये लाइनें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक बुजुर्ग ने बीच सड़क नाबालिग लड़की को प्रपोज कर सही साबित कर दिया है। बुजुर्ग ने कहा कि 3 साल से पसंद करता हूं, साथ में फिल्म देखने चलें क्या? इस दौरान वहां लोग इकट्ठा हो गए और फिर क्या था बीच सड़क पर लोग उसे दे-दनादन झापड़ और लातें रसीद करने लगे। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जमकर पिटाई

यह वायरल वीडियो मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर इलाके का है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ उम्र के ई-रिक्शा चालक ने युवती से छेड़छाड़ करते हुए अश्लील कमेंट कर डाले। आरोपी ने युवती से यह तक कह दिया कि वह उसे पिछले तीन साल से पसंद करता है। इस दौरान उसने नाबालिग से साथ में फिल्म देखने चलने की बात भी कही। युवती की ओर से आपत्ति जताने पर आसपास मौजूद लोग और उसके परिजनों ने आरोपी बुजुर्ग ई-रिक्शा चालकर को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। देखते ही देखते यह मामला दो समुदायों से जुड़ने के कारण तनावपूर्ण हो गया।

दोनों एक ही जगह के रहने वाले

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती और ई-रिक्शा चालक दोनों उब्दुल्लापुर के रहने वाले है। पीड़िता आरोपी के ई-रिक्शा में बैठकर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान रिक्शा चालक ने उनके ऊपर गंदे कमेंट किए. पीड़िता की तहरीर पर भावनपुर थाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है।