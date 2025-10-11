Video : इंदौर कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान , बोलीं-'मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी...' ,बयान पर मचा हंगामा

  1. हिन्दी समाचार
इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) के परिषद सम्मेलन में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान (Congress councilor Rubina Iqbal Khan) के विवादित बयान से राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के तरफ स्वदेशी अपनाने की अपील पर चर्चा चल रही थी।

इंदौर। इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) के परिषद सम्मेलन में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान (Congress councilor Rubina Iqbal Khan) के विवादित बयान से राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के तरफ स्वदेशी अपनाने की अपील पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना खान (Congress councilor Rubina Iqbal Khan)  ने स्वदेशी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत बीजेपी नेताओं का देश है। बीजेपी पार्षदों ने इस कथन पर आपत्ति जताई तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे।

रुबीना का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे निंदनीय और अशोभनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी, उससे हटकर पार्षद ने सांप्रदायिक रंग वाला बयान दिया, जो उचित नहीं है। भार्गव ने आरोप लगाया कि जिस मामले में पार्षद अनवर कादरी पर कांग्रेस को चर्चा करनी थी, उस पर पार्टी ने वॉक आउट कर दिया और असल मुद्दे पर बात नहीं की।

महापौर ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी अपनाने जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को सांप्रदायिक विवाद में बदलना गलत है और पार्षद का बयान सदन की गरिमा के विपरीत है। बीजेपी पार्षदों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस इस मामले पर बचाव की मुद्रा में है। विवाद के चलते परिषद सम्मेलन की चर्चा का केंद्र रुबीना खान का बयान और उसके राजनीतिक निहितार्थ बन गया है।

