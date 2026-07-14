Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना यासूब अब्बास ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में नॉनवेज भोजन पर रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Shia Personal Law Board) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास (General Secretary Maulana Yasoob Abbas) ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में नॉनवेज भोजन पर रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Shia Personal Law Board) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास (General Secretary Maulana Yasoob Abbas) ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय में सभी वर्गों की भावनाओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थान के नियमों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस विषय पर संवाद और आपसी सहमति से समाधान निकालने की बात कही। मौलाना ने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष सभी पहलुओं पर विचार कर उचित निर्णय लेंगे।
VIDEO-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में नॉनवेज भोजन पर रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Shia Personal Law Board) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास (General Secretary Maulana Yasoob Abbas) ने अपनी प्रतिक्रिया दी। pic.twitter.com/0FzF5SAcBa
— Pardaphash Today (@PardaphashToday) July 14, 2026