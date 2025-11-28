Video- 'MS धोनी चला रहे थे कार, बगल में बैठे दिखे विराट कोहली...' वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी

  1. हिन्दी समाचार
Kohli-Dhoni video: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को रांची में खेला जाना है। इस मैच के लिए भारतीय टीम पहले ही रांची में अभ्यास के लिए पहुंच चुकी है। इस बीच गुरुवार रात को एक वीडियो आया जिसमें पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान एमएस धोनी, विराट कोहली को रांची में उनके घर पर प्राइवेट डिनर के बाद खुद ड्राइव करके इंडियन टीम के होटल ले जाते दिखे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...' शर्मनाक हार पर ऋषभ पंत ने स्वीकार की टीम की नाकामी

दरअसल, रांची पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का होम टाउन है। यहां पर टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के आने पर धोनी ने उन्हें अपने घर पर डिनर पार्टी दी। इस दौरान धोनी और कोहली को एक साथ देखना हाल के सालों में भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैदान के बाहर सबसे दिल को छू लेने वाला पल था। एक्स पर वायरल वीडियो में धोनी अपनी SUV चला रहे हैं और कोहली उनके बगल में बैठे हैं — यह एक बहुत कम मिलने वाला लेकिन पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला नज़ारा था, जिसने तुरंत क्रिकेट कम्युनिटी में इमोशनल रिएक्शन की लहर पैदा कर दी।

पढ़ें :- हेड कोच गंभीर के खिलाफ नहीं होगा कोई एक्शन! BCCI ने इस वजह से दिया अभयदान

भारत के पूर्व कप्तान ने 27 नवंबर को अपने रांची फार्महाउस पर विराट कोहली और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को दावत दी। यह एक शांत शाम थी जो इंटरनेट पर धूम मचाने वाले रीयूनियन में बदल गई जब फैंस ने कोहली को धोनी के घर में आते देखा। कुछ घंटों बाद, धोनी ने कोहली को वापस भेजा – बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी दिखावटी एस्कॉर्ट के – इससे उनकी लंबी पार्टनरशिप की यादें ताज़ा हो गईं जिसने एक दशक से ज़्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट को आकार दिया।

