  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

पृथ्वी शॉ जिनकी तुलना लोगों ने क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर से करना शुरु कर दिया था। 14 साल की उम्र में ही उन्होने 546 रन बना दिए थे। तब लोगों ने उन्हे भविष्य में सचिन की जगह पर देखा था। अब उनका विवादों से नाता इतना गहरा हो गया है कि टीम इंडिया की तो बात ही छोड़िए पिछले साल उन्हे आईपीएल में भी जगह नहीं मिली थी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) जिनकी तुलना लोगों ने क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से करना शुरु कर दिया था। 14 साल की उम्र में ही उन्होने 546 रन बना दिए थे। तब लोगों ने उन्हे भविष्य में सचिन की जगह पर देखा था। अब उनका विवादों से नाता इतना गहरा हो गया है कि टीम इंडिया (team india) की तो बात ही छोड़िए पिछले साल उन्हे आईपीएल (IPL) में भी जगह नहीं मिली थी। अब उनके साथ नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होने आउट होने के बाद गेंदबाज पर ही बल्ला चला दिया।

पढ़ें :- 'मैं कप्तान बनना चाहता हूं...' विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के मन में भी जागी इच्छा

पढ़ें :- India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के नए वनडे कप्तान, रोहित शर्मा की जगह लेंगे

बता दे कि पृथ्वी शॉ रणजी मैचों में पहले मुंबई के खेलते थे, लेकिन इस साल से वह महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे है। मंगलवार को रणजी (Ranji)  मुकाबले का अभ्यास मैच महाराष्ट्र और मुंबई के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 181 रन भी बनाए। इस दौरान जब वह मुशीर खान की गेंद पर स्वीप शॉट मारने के दौरान कैच आउट हुए तो उन्हे गेंदबाज पर बल्ला चला दिया। हांलाकि गेंदबाज मुशीर खान इस हमले में बाल—बाल बच गए। मुशीर खान और पृथ्वी शॉ पुराने साथी है और दोनों पहले एक साथ ही मुंबई के लिए खेलते थे। अब इस लड़ाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग जमकर पृथ्वी शॉ की आलोचना कर रहे है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया...

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, खुद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर...

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं...

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली कौन-सी ज़िम्मेदारी

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली...

'14 रणजी मैच खेलने पर मिलेंगे एक करोड़...' BCCI AGM में घरेलू क्रिकेट और IPL को लेकर दो बड़े फैसले

'14 रणजी मैच खेलने पर मिलेंगे एक करोड़...' BCCI AGM में घरेलू...

शुभमन गिल को स्पिनर साई किशोर ने बताया प्रभावशाली कप्तान, इंग्लैण्ड टेस्ट दौरे की कप्तानी का दिया हवाला

शुभमन गिल को स्पिनर साई किशोर ने बताया प्रभावशाली कप्तान, इंग्लैण्ड टेस्ट...