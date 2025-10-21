Video : RJD से सीमा कुशवाहा को नहीं मिला बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट, फेसबुक पर की ये अपील

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly elections) में कहीं टिकट मिलने की खुशी तो कहीं ना मिलने की नाराजगी भी है। ऐसे में राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा (Seema Kushwaha) की चर्चा सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की थी ,लेकिन, पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि, उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया।

वीडियो शेयर कर मांगा समर्थन

टिकट नहीं मिलने के बावजूद सीमा कुशवाहा (Seema Kushwaha) ने वीडियो शेयर कर लोगों का समर्थन मांगा। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी की। सीमा कुशवाहा (Seema Kushwaha) कहा, एक साधारण परिवार से आने वाली एक महिला के लिए राजनीति का सफर कभी आसान नहीं होता,लेकिन आप सभी के सहयोग, विश्वास और समर्थन ने हर कठिन परिस्थिति में मुझे हौसला और शक्ति दी।

तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील

सीमा कुशवाहा (Seema Kushwaha) ने यह भी कहा, आपका यह प्रेम और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस स्नेह को यूं ही बनाए रखिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद और आभार। साथ ही आखिर में उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। सीमा कुशवाहा रोहतास जिले की रहने वाली हैं। वे सासाराम विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव रहती हैं। जिसके कारण उनके यहां से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, टिकट नहीं मिलने के कारण उनके समर्थकों में भारी नाराजगी दिखी। दरअसल, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीमा कुशवाहा को टिकट देने की मांग की गई।