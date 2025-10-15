Video: रोहित-कोहली के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़

Indian cricket team leaves for Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ पांच टी20आई मैचों की सीरीज भी खेलनी है। जिसके के लिए भारतीय टीम बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गयी है। इस दौरान एयरपोर्ट पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर फैन्स की भीड़ उमड़ पड़ी।
Indian cricket team leaves for Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ पांच टी20आई मैचों की सीरीज भी खेलनी है। जिसके के लिए भारतीय टीम बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गयी है। इस दौरान एयरपोर्ट पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर फैन्स की भीड़ उमड़ पड़ी।
दरअसल, भारतीय क्रिकेट दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे फॉर्मेट के लिए ही उपलब्ध हैं, क्योंकि दोनों टेस्ट और टी20आई क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। रोहित और कोहली इस साल खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहने नजर आएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले दोनों के फैंस उन्हें देखने के लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। एक वीडियो में रोहित और कोहली बस के अंदर बस में एक साथ दिखे। दोनों के बीच श्रेयस अय्यर बैठे थे।
En route ➡️ Down Under to bring the thunder! ⚡️
Drop a ‘🛫’ to wish Team 🇮🇳 good luck. 🫶
🎥 Credit: PTI#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #AUSvIND pic.twitter.com/38DXxPeqox
पढ़ें :- शुभमन गिल को रोहित शर्मा की इन दो चीजों की है ख़्वाहिश, बोले- मैं उनसे लेना चाहता हूं
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) October 15, 2025
इससे पहले मंगलवार को विराट कोहली, लंदन से भारत लौटे थे। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर वह काली शर्ट और सफेद ट्राउजर में दिखाई दिए थे। कोहली आईपीएल 2025 के बाद से अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ लंदन में ही रह रहे हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वह भारत लौटे थे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी। सीरीज के बाकी मैच 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे।