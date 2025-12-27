Video : किंग कोहली को ड्राइवर ने नहीं लगने दी भनक और कर दिया ‘खेल’, सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मचा हंगामा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है। इसमें टीम बस से उतरते वक्त ड्राइवर ने उन्हें रिकॉर्ड किया। कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट में वापसी की है और अब तक टूर्नामेंट में टीम की दो जीत में अहम भूमिका निभाई है। इस धुरंधर को लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में खेलता देख फैंस खुश हैं हालांकि उनके मैच का लाइव टेलिकास्ट नहीं हो पाया। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे हैं।

Today’s best video. ❤️😁 A bus driver found the smartest way to record Virat Kohli while he was getting off the team bus, phone steady, body frozen, zero reaction. Man stayed in character for 30 seconds to record Virat 🤣 pic.twitter.com/p8SWUMsP6F — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 26, 2025

कोहली अब आगामी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। रविवार 11 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (BCCI Centre of Excellence) में दिल्ली के दोनों मैच खेले। इसमें गुजरात के खिलाफ शुक्रवार, 26 दिसंबर को मिली जीत के बाद का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने अपना फोन सेट कर खुद को कोहली और अन्य दिल्ली खिलाड़ियों के साथ रिकॉर्ड किया। मजेदार बात यह रही कि ड्राइवर ने पूरे समय अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, न ही कोई उत्साह दिखाया।

ड्राइवर ने ईशांत शर्मा समेत कई अन्य क्रिकेटरों और सपोर्ट स्टाफ को भी बस से उतरते हुए कैमरे में कैद किया। हालांकि यह साफ नहीं है कि वीडियो कोहली के पिछले तीन दिनों में खेले गए दो मैचों में से किससे पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो यहां देखें: “डेडिकेशन… कंटेंट क्रिएशन के लिए 10 में से 10 । एक यूजर ने शुक्रवार रात को कमेंट किया।

कोहली ने घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दो मैचों में एक शतक और एक 77 रन की पारी खेली। पहले मैच में उन्होंने आंध्र के खिलाफ 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 101 गेंदों में 131 रन बनाए। इसके बाद गुजरात के खिलाफ खेलते हुए कोहली ने सिर्फ 15 पारियों में विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में 1,000 रन पूरे कर लिए और दिल्ली को सात रन से रोमांचक जीत दिलाई। दो मैचों में कोहली ने 208 रन बनाए हैं, उनका औसत 104 और स्ट्राइक रेट 128.39 रहा है।