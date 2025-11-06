VIDEO VIRAL : आजमगढ़ में बैंक कर्मचारी दोस्त के चेहरे पर किया पेशाब, घिनौनी करतूत मामले में अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

आजमगढ़। यूपी के आजमगढ़ से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर के रैदोपुर इलाके में एक बैंक कर्मचारी ने नशे की हालत में अपने ही पड़ोसी दोस्त के चेहरे पर पेशाब कर दिया। इस घिनौनी हरकत का 11 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक नशे में धुत होकर जमीन पर बेबस पड़ा है। तभी दूसरा युवक बेखौफ होकर उसके चेहरे पर पेशाब करने लगता है। पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन जैसे ही यह वीडियो पुलिस की नजर में आया, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम साहिल कुमार है, जो मऊ जिले के एक बैंक में कर्मचारी है। पुलिस ने केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है।

एक साल पुराना है वीडियो पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। यह घिनौनी घटना कोई नई नहीं है, बल्कि वीडियो करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक, आरोपी साहिल का पड़ोसी और करीबी दोस्त है। बताया जा रहा है कि दोनों को ही नशे की बुरी लत है।

ऐसा लगता है कि यह शर्मनाक हरकत किसी पुरानी रंजिश या नशे की महफिल में हुई थी, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक साल बाद यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

लोगों में भारी गुस्सा वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। #AzamgarhPeshabKand जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों को मध्य प्रदेश के सीधी वाला पेशाब कांड याद आ गया, जहां एक बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया था।

पीड़ित युवक ने अभी तक पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी न सके।