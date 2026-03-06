Video Viral : गुलाब जईसन खिलल बाडू… गाने पर होली पर जमकर थिरके संभल के एसपी IPS कृष्ण विश्नोई, देखें अद्भुत होली डांस

संभल। यूपी के संभल जिले में पुलिस कर्मी आमजनों की होली सकुशल संपन्न कराने के बाद अब अपनी होली मनाई। जिले की पुलिस लाइन में होली के मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ खुद जिले के एसपी आईपीएस कृष्ण विश्नोई (SP (IPS) Krishna Vishnoi) भी रंगों और संगीत के बीच झूमते नजर आए।

होली मिलन समारोह (Holi Milan Celebration) के दौरान एसपी कृष्ण विश्नोई का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ न सिर्फ रंगों से होली खेली बल्कि गानों की धुन पर जमकर डांस भी किया। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर पर एनिमल कैप पहन रखी थी, जो उनके डांस को और भी मजेदार बना रही थी। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म धुरंधर के गाने के साथ-साथ भोजपुरी के लोकप्रिय गाने गुलाब जईसन खिलल बाडू की धुन बजते ही माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल गया। जैसे ही गाना बजा, एसपी केके विश्नोई खुद को रोक नहीं पाए और पुलिसकर्मियों के साथ थिरकने लगे।

इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी रंग उड़ाकर डांस में उनका उत्साह बढ़ाया। देखते ही देखते पूरा माहौल रंगों, गुलाल और संगीत से भर गया। पुलिस लाइन में मौजूद अधिकारियों और जवानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम में एएसपी कुलदीप सिंह और सीओ कुलदीप कुमार समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और संगीत की धुन पर मस्ती भरे अंदाज में डांस किया।

एसपी कृष्ण विश्नोई का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को बेहद पसंद आया। कई पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल फोन से इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एसपी केके विश्नोई पूरी मस्ती के साथ डांस कर रहे हैं और आसपास मौजूद पुलिसकर्मी भी उनके साथ झूमते नजर आ रहे हैं। होली के इस रंगीन माहौल ने पुलिस लाइन को एक उत्सव स्थल में बदल दिया। दरअसल, यह पहला मौका नहीं है जब एसपी कृष्ण विश्नोई का ऐसा अलग अंदाज सामने आया हो। पिछले साल भी होली के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उस समय उन्होंने सिर पर गिलास रखकर एनिमल फिल्म के गाने पर डांस किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था।

इस बार भी उनका नया होली डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक माहौल बनाने वाला कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे होली के असली रंगों की झलक कह रहे हैं। कुल मिलाकर संभल पुलिस की इस होली ने यह दिखा दिया कि कड़ी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के बीच भी त्योहारों की खुशियों को पूरे दिल से मनाया जा सकता है। एसपी कृष्ण विश्नोई का यह मस्ती भरा अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।