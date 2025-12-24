  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video : उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर की देखिए बेशर्म हंसी, बोले- ‘उसका घर तो उन्नाव में है ना, ही-ही-ही…’

Video : उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर की देखिए बेशर्म हंसी, बोले- ‘उसका घर तो उन्नाव में है ना, ही-ही-ही…’

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2017 के उन्नाव रेप केस मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) को सशर्त जमानत दी है। इसके विरोध में रेप पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर धरना दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2017 के उन्नाव रेप केस मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) को सशर्त जमानत दी है। इसके विरोध में रेप पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर धरना दिया। इसे लेकर जब योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर (Minister Om Prakash Rajbhar) से सवाल पूछा गया तो वे खिलखिलाकर हंस दिए।

पढ़ें :- कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता की मां ने कहा हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

सेंगर को जमानत दिए जाने के विरोध में उन्नाव रेप पीड़िता और उनके परिवार ने आज इंडिया गेट (India Gate) पर धरना दिया, लेकिन यह प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल सका। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पीड़िता और उनकी मां को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। इसे लेकर जब यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है तो कोई असुरक्षित कहां हैं? पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है?

इस बीच जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि पुलिस ने पीड़िता और उनके परिवार को इंडिया गेट से हटा दिया है तो इस पर राजभर बोले कि लेकिन उसका घर तो उन्नाव है। इतना कहते ही राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे।

क्या यही है योगी मॉडल?

कांग्रेस नेता लल्लन कुमार एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए​ लिखा कि उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की हँसी सिर्फ़ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार है।मंत्री का ठहाका, योगी सरकार में न्याय मज़ाक है और पीड़िता की पीड़ा मनोरंजन। यही है योगी मॉडल?

पढ़ें :- गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली HC बोला- रोक लगाने का कोई आधार नहीं

पढ़ें :- Unnao Rape Case : पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने ​किया निलंबित, 15 लाख के निजी मुचलके पर होगा रिहा , रखीं ये शर्तें

हालांकि, इसके बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही क्योंकि उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और इस मामले में वह दस साल की सजा काट रहा है। ऐसे में वह फिलहाल जेल में ही रहेगा। उन्नाव रेप केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा कर रेप किया। इसके बाद उसे 60 हजार रुपये में बेच दिया गया. बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया। इसके बाद रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Unnao Rape Case : सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची रेप पीड़िता, कहा- मैं उनसे मिलता चाहती हूं

Unnao Rape Case : सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची रेप पीड़िता,...

Video : उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर की देखिए बेशर्म हंसी, बोले- 'उसका घर तो उन्नाव में है ना, ही-ही-ही...'

Video : उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर की...

लखनऊ में पॉलीटेक्निक से लोहियापथ के बीच धूं-धूकर जली कार, मची अफरा-तफरी

लखनऊ में पॉलीटेक्निक से लोहियापथ के बीच धूं-धूकर जली कार, मची अफरा-तफरी

हर बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा : नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

हर बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा : नेता प्रतिपक्ष माता...

सीएम योगी दहाड़े, बोले-परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्..., इसीलिए हम यहां बैठे हैं, भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है

सीएम योगी दहाड़े, बोले-परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्..., इसीलिए हम यहां बैठे...

योगी सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्क, बोले-कोहरे में बसों की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक न हो

योगी सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्क, बोले-कोहरे में बसों की...