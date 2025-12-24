Video : उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर की देखिए बेशर्म हंसी, बोले- 'उसका घर तो उन्नाव में है ना, ही-ही-ही...'

लखनऊ। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2017 के उन्नाव रेप केस मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) को सशर्त जमानत दी है। इसके विरोध में रेप पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर धरना दिया। इसे लेकर जब योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर (Minister Om Prakash Rajbhar) से सवाल पूछा गया तो वे खिलखिलाकर हंस दिए।

सेंगर को जमानत दिए जाने के विरोध में उन्नाव रेप पीड़िता और उनके परिवार ने आज इंडिया गेट (India Gate) पर धरना दिया, लेकिन यह प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल सका। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पीड़िता और उनकी मां को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। इसे लेकर जब यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है तो कोई असुरक्षित कहां हैं? पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है?

इस बीच जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि पुलिस ने पीड़िता और उनके परिवार को इंडिया गेट से हटा दिया है तो इस पर राजभर बोले कि लेकिन उसका घर तो उन्नाव है। इतना कहते ही राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे।

क्या यही है योगी मॉडल?

कांग्रेस नेता लल्लन कुमार एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए​ लिखा कि उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की हँसी सिर्फ़ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार है।मंत्री का ठहाका, योगी सरकार में न्याय मज़ाक है और पीड़िता की पीड़ा मनोरंजन। यही है योगी मॉडल?

हालांकि, इसके बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही क्योंकि उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और इस मामले में वह दस साल की सजा काट रहा है। ऐसे में वह फिलहाल जेल में ही रहेगा। उन्नाव रेप केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा कर रेप किया। इसके बाद उसे 60 हजार रुपये में बेच दिया गया. बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया। इसके बाद रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया था।