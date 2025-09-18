VIDEO: जोधपुर में बकरी से युवक ने किया रेप, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और फिर...

  1. हिन्दी समाचार
राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. दरअसल एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें एक शख्स बकरी का रेप करते हुए नजर आ रहा है, जहां कुछ लोगों ने जब आरोपी से सवाल पूछे, तो वह माफी मांगने लगा।

जोधपुर। राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. दरअसल एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें एक शख्स बकरी का रेप करते हुए नजर आ रहा है, जहां कुछ लोगों ने जब आरोपी से सवाल पूछे, तो वह माफी मांगने लगा। साथ ही, बलात्कार करने वाले शख्स को लात-घूसे भी मारे गए। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है या नहीं। यह वीडियो 5 सितंबर का है, जहां सोशल मीडिया पर हर किसी को सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है, आखिर कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है?

बकरी के साथ दरिंदगी का वीडियो

वीडियो में एक शेड के अंदर आसमानी नीले रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि वह बकरी के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) कर रहा था। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ उसे रोका बल्कि उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। यही वीडियो आज वायरल है और लाखों लोग इसे देखकर आक्रोश से भर उठे हैं।


आरोपी ने मांगी माफी और लोगों का गुस्सा

वीडियो में साफ दिखता है कि जब लोगों ने आरोपी को घेर लिया तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। लेकिन भीड़ के गुस्से को शांत करना आसान नहीं था। किसी ने उसे थप्पड़ मारा, किसी ने लात, तो वहीं एक व्यक्ति ने डंडे से भी हमला किया। आरोपी लगातार माफी मांगता रहा।

सोशल मीडिया पर उबाल

यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल ‘streetdogsofbombay’ ने सबसे पहले शेयर किया और लोगों से आरोपी की पहचान करने और वीडियो फैलाने की अपील की। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। एक यूजर ने लिखा ‘अगली बार कोई इंसान होगा, और उसे भी इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। दूसरे ने कमेंट करते हुए कहा कि यह बेहद क्रूर है। इस तरह के दुर्व्यवहार करने वाले सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, समाज के लिए भी खतरा हैं। एक शख्स ने सवाल पूछते हुए कहा ‘राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है? यह इंसान सलाखों के पीछे होना चाहिए।

कानून और सवाल

अब तक पुलिस ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसलिए यह भी पता नहीं चल पाया है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं। यही वजह है कि आम लोगों का गुस्सा और चिंता और भी बढ़ रही है। आखिर कब तक ऐसे अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे? हाल के दिनों में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता के कई मामले सामने आए हैं। यह घटना सिर्फ एक बकरी की नहीं है, बल्कि यह समाज के मानसिक रोग का आईना है। जो शख्स जानवर के साथ ऐसी हरकत कर सकता है, वह इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

 

