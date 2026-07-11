  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत

Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत

क्षिणी वियतनाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक द्वीप से लौट रही नाव समंदर में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ​रिपोर्ट की माने तो पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीडबोट फू क्वोक द्वीप के निकट होन मे रुट न्गोआई द्वीप के पास पलट गई। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटक सवार थे, जबकि चार क्रू मेंबर भी सवार थे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Vietnam Boat Tragedy: दक्षिणी वियतनाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक द्वीप से लौट रही नाव समंदर में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ​रिपोर्ट की माने तो पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीडबोट फू क्वोक द्वीप के निकट होन मे रुट न्गोआई द्वीप के पास पलट गई। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटक सवार थे, जबकि चार क्रू मेंबर भी सवार थे। यह नाव वियतनाम के सबसे बड़े द्वीप ‘फू क्वोक’ के पास स्थित ‘होन मे रुट न्गोई’ द्वीप से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पलट गई। वहीं, इस घटना के बाद वहां पर रेस्क्यू आपरेशन जारी है।

पढ़ें :- 1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा, नंबर-1 का ताज बचाने के लिए हर हाल में भारत को जीतना होगा आज!

वहीं, इस घटना के बाद राहत और बचाव का कार्य तेज कर दिया गया। बॉर्डर गार्ड, नौसेना, कोस्ट गार्ड और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं और यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 21 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि मृतकों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

पढ़ें :- Swiggy पर FSSAI का शिकंजा, सड़ा और एक्सपायर्ड खाना पहुंचाने की शिकायतों पर 9 नोटिस

रिपोर्ट की माने तो, शनिवार दोपहर करीब एक बजे ओशन पीयर आइलैंड कंपनी की ओर से संचालित स्पीडबोट हॉन मे रट नाम की जगह से पर्यटकों को लेकर एन थॉई पोर्ट की ओर जा रही थी। फु क्वोक हवाई अड्डे से लगभग 25 किलोमीटर दूर होन मे रट एन्ग्वाई नाम की जगह से करीब 400 मीटर दूर नाव पलट गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि नाव में सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा, “एक दुखद घटना में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई है।” भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और हनोई स्थित भारतीय दूतावास में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। दूतावास ने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए लोग इन कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।

किन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है?

+84362817930
+84915523714
+84334520414
+84913089165 (हनोई)

 

पढ़ें :- 25 साल पहले न्यूजीलैंड में ये मफलर भेंट मिला था, आज भी संभालकर कर रखा हूं यहां के लोगों की निशानी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत

Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी,...

भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, values भी हैं और एक कमिटमेंट भी: पीएम मोदी

भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है,...

BSNL ने लॉन्च किया ₹1.34 लाख का सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क के होगी कॉलिंग

BSNL ने लॉन्च किया ₹1.34 लाख का सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क...

'1000 मिसाइलें ईरान पर निशाना साधकर तैयार...' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हत्या की धमकी पर भड़के

'1000 मिसाइलें ईरान पर निशाना साधकर तैयार...' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हत्या...

देश से डीजल की होगी छुट्टी! अब सिर्फ 20 रुपये लीटर वाले फ्यूल पर चलेंगे बस-ट्रक, नितिन गडकरी ने बताया प्लान

देश से डीजल की होगी छुट्टी! अब सिर्फ 20 रुपये लीटर वाले...

ह्यूमैनॉइड रोबोट्स ने कीं दो सफल सर्जरी, इस देश के इंजीनियरों और सर्जनों का बड़ा कारनामा

ह्यूमैनॉइड रोबोट्स ने कीं दो सफल सर्जरी, इस देश के इंजीनियरों और...