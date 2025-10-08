  1. हिन्दी समाचार
  3. Vietnam Typhoon Matmo : वियतनाम में मत्मो तूफान ने मचाया हाहाकार, पशुधन और फसल बुरी तरह प्रभावित

Vietnam Typhoon Matmo : वियतनाम में मत्मो तूफान ने मचाया हाहाकार, पशुधन और फसल बुरी तरह प्रभावित

वियतनाम में बुआलोई तूफान के बाद मत्मो टाइफून कहर बन कर टूटी है। तूफान और भारी बारिश ने आम जनजीवन के साथ पशुधन और फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

