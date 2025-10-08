Vietnam Typhoon Matmo : वियतनाम में मत्मो तूफान ने मचाया हाहाकार, पशुधन और फसल बुरी तरह प्रभावित

वियतनाम में बुआलोई तूफान के बाद मत्मो टाइफून कहर बन कर टूटी है। तूफान और भारी बारिश ने आम जनजीवन के साथ पशुधन और फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है।
फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम (Vietnam) में पहुंचा जिससे हड़कंप मच गया।
खबरों के अनुसार, 15,700 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए और 400 से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 14,600 हेक्टेयर से ज्यादा चावल और अन्य फसलें बर्बाद हो गईं।
तूफान का असर खेती पर भी पड़ा। इस तूफान की वजह से आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण 14,600 हेक्टेयर से ज़्यादा चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई।
मंगलवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने तत्काल बाढ़ और भूस्खलन को रोकने और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया।