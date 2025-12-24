Vijay Hazare Trophy 2025 : विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड की बारिश, वैभव एक घंटे में टूटा रिकॉर्ड, गनी ने 32 तो किशन ने 33 गेंदों में जड़ा शतक

नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 (Vijay Hazare Trophy 2025) का पहला दिन 24 दिसंबर भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक यादगार बना रहेगा। पहले दिन तीन कुछ ही घंटों के भीतर एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते चले गए। एक ही दिन में पहले वैभव सूर्यवंशी, सकीबुल गनी और ईशान किशन के बल्ले से निकली इन पारियों ने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) को रिकॉर्ड्स का अखाड़ा बना दिया है। सकीबुल बिहार टीम के कप्तान हैं, जबकि वैभव बिहार के ओपनर हैं। ईशान झारखंड से खेलते हैं, लेकिन उनका परिवार बिहार में रहता है।

वैभव के बाद गनी के तूफान में उड़े अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज

पहले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाकर विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) और लिस्ट-ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने थे, लेकिन उनका यह रिकॉर्ड एक घंटे भी टिक नहीं पाया। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने उसी मैच में उससे भी तेज बल्लेबाजी करते हुए केवल 32 गेंदों में शतक जड़ दिया और लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भारतीय के तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक अपने नाम कर लिया।

गनी ने 10 चौके और 12 छक्के जड़े

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इस मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा तूफान मचाया, जिसे रोक पाना विपक्षी गेंदबाजों के लिए नामुमकिन हो गया। बिहार ने 50 ओवर में छह विकेट पर 574 रन बना दिए, जो लिस्ट-ए क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस ऐतिहासिक पारी की नींव वैभव सूर्यवंशी ने रखी, जिन्होंने 84 गेंदों पर 190 रन ठोके। उनकी पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे। उनके साथ आयुष लोहुरुका ने 56 गेंदों में 116 रन बनाए, जबकि पियूष सिंह ने 77 रनों का योगदान दिया।

हालांकि, मैच का सबसे बड़ा आकर्षण कप्तान सकीबुल गनी रहे, जिन्होंने महज 40 गेंदों पर नाबाद 128 रन बनाए और 32 गेंदों में शतक पूरा कर वैभव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गनी ने अपनी पारी में 10 चौके और 12 छक्के लगाए। 574 रन लिस्ट-ए क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर बन गया। इससे पहले लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर तमिलनाडु के नाम था। उसने 2022 में अरुणाचल के खिलाफ ही दो विकेट पर 506 रन बनाए थे।

ईशान किशन का जलवा

इसी बीच विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के एक अन्य मुकाबले में झारखंड और कर्नाटक के बीच खेला गया मैच भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 33 गेंदों में शतक जड़ दिया। ईशान की यह पारी भारतीय घरेलू क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज पारियों में शामिल हो गई। उन्होंने 39 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 14 छक्के और सात चौके शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर झारखंड ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 412 रन बनाए। ईशान लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक अपने नाम कर लिया।