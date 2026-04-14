  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Pilibhit News : कबूलपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस तैनात

Pilibhit News : कबूलपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस तैनात

यूपी के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) में मंगलवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की प्रतिमा हटाए जाने से बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कबूलपुर (Kabulpur Village) में तनाव की स्थिति बन गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन लोगों ने चंदा इकट्ठा कर प्रतिमा स्थापित की थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पीलीभीत। यूपी के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) में मंगलवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की प्रतिमा हटाए जाने से बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कबूलपुर (Kabulpur Village) में तनाव की स्थिति बन गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन लोगों ने चंदा इकट्ठा कर प्रतिमा स्थापित की थी। सोमवार की रात पुलिस-प्रशासन ने प्रतिमा हटवा दी। आंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti) पर मंगलवार सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो प्रतिमा वहां नहीं थी, जिससे आक्रोश फैल गया।

पढ़ें :- VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर क्या हुआ?

गांव के सर्वेश, दीपक, गौरव, रामपाल, राजपाल, संतोष कुमार, कालीचरन, रूपलाल, रामबहादुर, लाल बहादुर आदि ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर प्रतिमा रखी गई थी, वह फर्द में आंबेडकर पार्क (Ambedkar Park) के रूप में दर्ज है। प्रतिमा सोमवार दोपहर रखी गई थी। आंबेडकर जयंती पर मंगलवार को उसका अनावरण होना था। इससे पहले ही सोमवार रात करीब 12 प्रतिमा हटवा दी गई। इससे समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। गांव में तनाव की स्थिति देख पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ विधि भूषण मौर्य (CO Vidhi Bhushan Maurya) भी रात में ही गांव पहुंचे थे। सुबह से काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ प्रतिमा स्थल पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने नारेबाजी की।

बिना अनुमति लगाई थी प्रतिमा, ग्रामीणों ने खुद हटाई

प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों ने प्रतिमा बिना अनुमति के स्थापित की थी। इस वजह से खुद ही हटा ली। एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडेय (SDM Bisalpur, Nagendra Pandey) ने बताया कि ग्रामीणों ने बिना किसी अनुमति के ही प्रतिमा लगा दी थी। जब उन्हें इसका अहसास हुआ तो खुद ही हटा ली। अब ग्रामीण, अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र देंगे।

पढ़ें :- UP News : पीलीभीत में विहिप का संगठन मंत्री गिरफ्तार, एडीएम ने दर्ज कराया मुकदमा, लगाए ये आरोप
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बंपर भर्ती : यूपी सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में 2085 पदों पर निकली वैकेंसी, स्नातक युवाओं के लिए सुनहरा मौका

बंपर भर्ती : यूपी सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में 2085 पदों पर...

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में नौतनवा कैंप कार्यालय पर धूमधाम से मनी अंबेडकर जयंती

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में नौतनवा कैंप कार्यालय पर...

नौतनवा में अधिवक्ताओं का संकल्प—अंबेडकर के विचार हमारे पेशे की ऊर्जा

नौतनवा में अधिवक्ताओं का संकल्प—अंबेडकर के विचार हमारे पेशे की ऊर्जा

Pilibhit News : कबूलपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस तैनात

Pilibhit News : कबूलपुर गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा हटाए...

राहुल गांधी ने श्रमिकों का किया समर्थन, बोले-तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई ज़िंदगी का गला घोंट देती है, यही है विकसित भारत का सच

राहुल गांधी ने श्रमिकों का किया समर्थन, बोले-तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम...

बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत : केशव प्रसाद मौर्य

बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणा...