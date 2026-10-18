फ्रांस में प्रोटेस्ट के दौरान भड़की हिंसा : प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी-तोड़फोड़ और लूटीं दुकानें, अब तक 400 से ज्यादा गिरफ्तार

France Violence 2026 : पूरे फ्रांस में शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें आयीं। देश में प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। लोग बढ़ती महंगाई और स्कूलों की खराब हालत के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। फ्रांसीसी गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ के अनुसार, पूरे देश में लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

CGT लेबर यूनियन और छात्र संगठनों सहित प्रदर्शन के आयोजकों का दावा है कि लगभग 8,00,000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। लेकिन, गृह मंत्री नुनेज़ ने बताया कि देश भर में हुए 110 मार्च में करीब 5,50,000 लोग शामिल हुए। उन्होंने उपद्रवियों को “बेहद हिंसक, कट्टर वामपंथी समूह” बताया और कहा कि ये समूह पुलिस से भिड़ना चाहते थे और इन्होंने सिटी हॉल तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयों जैसी सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया।

नुनेज़ ने बताया कि इन समूहों में ऐसे अपराधी भी शामिल हो गए हैं जो दुकानों को लूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज़्यादातर वयस्क हैं। शनिवार शाम को भी मध्य पेरिस में कुछ घटनाएं सामने आयी थीं। हिंसा की आयी तस्वीरों में कारों, साइकिलों और अन्य वाहनों से घना काला धुआं उठ रहा था, और कचरे के डिब्बे (ट्रैश बिन) जल रहे थे।

एक अखबार का कियोस्क भी जल गया, जबकि कई दुकानों में लूटपाट की गई। झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। पेरिस में, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं, ताकि हुड और मास्क पहने उन लोगों को पीछे धकेला जा सके जो पेरिस शहर के केंद्र के उत्तर-पूर्व में स्थित ‘प्लेस डे ला रिपब्लिक’ में पुलिस अधिकारियों पर पटाखे, पत्थर और अन्य चीजें फेंक रहे थे।

पुलिस के अनुरोध पर शनिवार को कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिनमें चैंप्स-एलिसीज़ के आसपास के स्टेशन, और राष्ट्रपति भवन, संसद तथा सरकारी कार्यालयों के पास के स्टेशन शामिल थे। फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े शहर ल्यों में, जहां लगभग 20,000 प्रदर्शनकारी मार्च में शामिल हुए थे, एक पर्यटक कार्यालय के अंदर आग लग गई। दक्षिणी बंदरगाह शहर मार्सिले में, कुछ दुकानों और एक म्युनिसिपल पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जबकि प्रदर्शनकारी कुछ देर के लिए सिटी हॉल की लॉबी में भी घुस गए।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ‘X’ पर एक संदेश में कहा, “हमारे गणतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।” उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने संपत्ति में तोड़फोड़ की, सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों पर हमले किए, और यहाँ तक कि टाउन हॉल में लूटपाट भी की, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी।” मैक्रों ने आगे कहा, “हम उन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे जो अराजकता फैलाते हैं… और जो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने से रोकते हैं।”

इस बीच, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह मार्च में शामिल हुआ, जो उत्तर-पश्चिमी पेरिस की ओर बढ़ा। भीड़ ने फ्रांस का राष्ट्रगान गाया और झंडे लहराए; कुछ लोगों ने तुरही और वायलिन भी बजाए।