  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन से मचा हड़कंप, मजदूरों ने मचाया बवाल, आगजनी और हिंसा के बीच 600 से अधिक फैक्ट्रियों में काम ठप

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन से मचा हड़कंप, मजदूरों ने मचाया बवाल, आगजनी और हिंसा के बीच 600 से अधिक फैक्ट्रियों में काम ठप

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों ने एक बार फिर हालात तनावपूर्ण कर दिए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों के विरोध, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच औद्योगिक गतिविधियों पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस हालात को देखते हुए 600 से अधिक फैक्ट्रियों के बंद होने की खबर सामने आई है।

By Sushil Sah 
Updated Date

ढाका। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों ने एक बार फिर हालात तनावपूर्ण कर दिए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों के विरोध, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच औद्योगिक गतिविधियों पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस हालात को देखते हुए 600 से अधिक फैक्ट्रियों के बंद होने की खबर सामने आई है। इस घटनाक्रम से आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ-साथ देश के कपड़ा और गारमेंट उद्योग पर भी संकट गहराने की आशंका है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में रेडीमेड गारमेंट उद्योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां बड़ी संख्या में लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं।

पढ़ें :- Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

क्यों हो रहा है विरोध?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,500 टका है, जिसे बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग की जा रही है। वहां के स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों के कारण मौजूदा वेतन में परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है।

इस प्रदर्शन के दौरान राजधानी ढाका, गाजीपुर, सावर, अशुलिया और मीरपुर समेत कई औद्योगिक इलाकों में सड़कें जाम की गईं। साथ ही यहां कुछ जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

690 फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित

पढ़ें :- उस्मान हादी की कब्र पर पहुंचकर तारिक रहमान ने अर्पित की श्रद्धांजलि, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का तांडव जारी

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते 2 नवंबर को कम से कम 690 गारमेंट फैक्ट्रियों में उत्पादन रोकना पड़ा। इससे करीब 17 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। वहीं, हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय वेतन बोर्ड का गठन किया है। इसके बावजूद प्रदर्शन पूरी तरह शांत नहीं हुआ है।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

आपको बता दें कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह उद्योग करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान करता है। ऐसे में फैक्ट्रियों में उत्पादन रुकने से अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर, निर्यात और डिलीवरी प्रभावित होने की आशंका है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन से मचा हड़कंप, मजदूरों ने मचाया बवाल, आगजनी और हिंसा के बीच 600 से अधिक फैक्ट्रियों में काम ठप

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन से मचा हड़कंप, मजदूरों ने मचाया बवाल, आगजनी...

Video-लखनऊ स्टेशन पर फर्स्ट AC में सफर कर रही महिला के 2.50 लाख के गहने और 25 हजार कैश चोरी, 4 बार चेन पुलिंग पर भी रेलवे से नहीं मिली मदद

Video-लखनऊ स्टेशन पर फर्स्ट AC में सफर कर रही महिला के 2.50...

सुल्तानपुर में खनन माफिया बेखौफ : अवैध खनन रोकने गयी राजस्व विभाग की टीम को पीटा, नायब तहसीलदार का टूटा पैर

सुल्तानपुर में खनन माफिया बेखौफ : अवैध खनन रोकने गयी राजस्व विभाग...

JPSC Exam Scam: परीक्षा में पास कराने के लिए 11 उम्मीदवारों से एक करोड़ की वसूली, 24 अभ्यर्थियों के नाम मिले

JPSC Exam Scam: परीक्षा में पास कराने के लिए 11 उम्मीदवारों से...

NEET परीक्षा में खुद को असफल समझ आत्महत्या कर बैठी छात्रा, मौत के बाद आया काउंसलिंग में नाम

NEET परीक्षा में खुद को असफल समझ आत्महत्या कर बैठी छात्रा, मौत...

लखनऊ में पुलिस पर अनदेखी का आरोप, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने दी जान

लखनऊ में पुलिस पर अनदेखी का आरोप, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने...