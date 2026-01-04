Viral Video : अभिनेत्री सुधा चंद्रन पर चढ़ीं माता, वह खुद को नहीं कर पा रही हैं कंट्रोल ,संभालना हुआ मुश्किल

भारतीय टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन (Actress Sudha Chandran) को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है, जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा। इस वीडियो में सुधा को संभालना बेहद मुश्किल लग रहा है। देखें वायरल वीडियो (Viral Video)।
मुंबई। भारतीय टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन (Actress Sudha Chandran) को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है, जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा। इस वीडियो में सुधा को संभालना बेहद मुश्किल लग रहा है। देखें वायरल वीडियो (Viral Video)।
View this post on Instagram
सुधा चंद्रन ( Sudha Chandran) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में सुधा को कई लोग एक साथ पकड़े नजर आ रहे हैं। यह किसी फिल्म या फिर टीवी सीरियल की शूटिंग नहीं है बल्कि यह वीडियो माता की चौकी (Mata Ki Chowki) के दौरान का है। सुधा की हालत देखकर लग रहा है कि जैसे उन पर माता चढ़ गई है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। इस वीडियो में सुधा को सभी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर मौजूद सभी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो रहा है।